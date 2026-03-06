Λιβάνιος για αυτοδιοικητικές εκλογές 2028: Παραβάν με τάμπλετ αντί για ψηφοδέλτιο
Επιστολική Ψήφος Θεόδωρος Λιβάνιος

Εξετάζεται η δημιουργία ψηφιακών τμημάτων για τους ετεροδημότες στις αυτοδιοικητικές εκλογές

Ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος παρουσίασε το πακέτο αλλαγών που προωθεί η κυβέρνηση στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ξεκινώντας από την επιστολική ψήφο για τους Έλληνες του εξωτερικού.

Όπως τόνισε ο υπουργός η επιστολική ψήφος θα εφαρμοστεί στις ευρωεκλογές, καθώς το κανονιστικό πλαίσιο καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για τις εθνικές εκλογές, ωστόσο, υπάρχουν συνταγματικές αμφιβολίες ως προς το αν μπορεί να εφαρμοστεί. Παρ’ όλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία θα προτείνει την καθιέρωσή της στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση.

Ο κ. Λιβάνιος ανέφερε ότι στόχος είναι η απλοποίηση της διαδικασίας για τους ετεροδημότες, ώστε να διευρυνθεί η συμμετοχή.



Σήμερα, για να στηθεί εκλογικό τμήμα ετεροδημοτών απαιτούνται τουλάχιστον 30 ψηφοφόροι από τον ίδιο δήμο. Αυτό δημιουργεί προβλήματα, ειδικά σε νησιά. Για παράδειγμα, ένας ψηφοφόρος από την Καστοριά που εργάζεται στη Μύκονο χρειάζεται να βρεθούν άλλοι 30 συντοπίτες του για να μπορέσει να ψηφίσει.

Το υπουργείο εξετάζει τη δημιουργία ενός εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών ανά νησί ή μεγάλους δήμους, ώστε περισσότεροι εργαζόμενοι να έχουν πρόσβαση στην κάλπη.

Για το φαινόμενο της αποχής, ο υπουργός σημείωσε ότι οφείλεται είτε σε πολιτικούς λόγους είτε σε αντικειμενικές δυσκολίες.
Τόνισε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να εξαντλήσει όλα τα θεσμικά εργαλεία ώστε «όσοι θέλουν να ψηφίσουν, να μπορούν να το κάνουν».

Αλλαγές στις αυτοδιοικητικές εκλογές

Καταργείται ο δεύτερος γύρος και η εκλογή θα γίνεται με 42%. Αν δεν επιτευχθεί το ποσοστό θα συνυπολογίζεται η δεύτερη εναλλακτική ψήφος που θα υπάρχει σε κάθε ψηφοδέλτιο.

Ο υπουργός αποκάλυψε ότι υπάρχει πρόταση για ηλεκτρονική ψήφο στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028. Θα δημιουργηθούν 400 τμήματα σε όλη τη χώρα.

Σε κάθε εκλογικό τμήμα θα υπάρχει παραβάν με τάμπλετ αντί για ψηφοδέλτιο.

Τόνισε ακόμα ότι η εφαρμογή του συστήματος των τριεδρικών περιφερειών θα ισχύσει από τις εθνικές εκλογές του 2031.

Τέλος, για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπογράμμισε ότι στοχεύει σε ξεκάθαρη κατανομή αρμοδιοτήτων και πόρων μεταξύ κράτους και αυτοδιοίκησης.

Κρίσεις προϊσταμένων στο Δημόσιο

Το σχετικό νομοσχέδιο θα τεθεί σε διαβούλευση τις επόμενες εβδομάδες. Οι κρίσεις προϊσταμένων θα γίνονται μέσω γραπτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, με στόχο την αξιοκρατική επιλογή στελεχών που θα ηγηθούν του Δημοσίου.

Ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις».
