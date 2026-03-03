Τζόκερ 3/3/26: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Στις πέντε σωστές προβλέψεις, 20 δελτία κέρδισαν από 100.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (3/3), η κλήρωση Τζόκερ που μοίραζε 3.218.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ είναι οι εξής: 2, 3, 4, 27, 31 και Τζόκερ ο αριθμός 11.

Το ποσό κέρδισε ένας υπερτυχερός. Στις πέντε σωστές προβλέψεις, 20 δελτία κέρδισαν από 100.000 ευρώ.
