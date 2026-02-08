Πότε πέφτει Τσικνοπέμπτη, Καθαρά Δευτέρα και Πάσχα το 2026
Οι ημερομηνίες για Αποκριές, Σαρακοστή και Πάσχα, αλλά και όλα τα τριήμερα και οι αργίες της χρονιάς

Πότε πέφτει Τσικνοπέμπτη, Καθαρά Δευτέρα και Πάσχα το 2026
Η αντίστροφη μέτρηση για τις Απόκριες έχει ήδη ξεκινήσει, με το Τριώδιο να έχει ανοίξει από την 1η Φεβρουαρίου. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις ημερομηνίες της Τσικνοπέμπτης και της Καθαράς Δευτέρας, αλλά και στο πότε πέφτει φέτος το Πάσχα.

Πότε πέφτει Τσικνοπέμπτη και Καθαρά Δευτέρα


Η Τσικνοπέμπτη το 2026 θα γιορταστεί την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου.

Η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου 2026, δίνοντας το πρώτο τριήμερο της χρονιάς.

Πότε πέφτει το Πάσχα 2026


Το Πάσχα το 2026 εορτάζεται την Κυριακή 12 Απριλίου, ενώ η Δευτέρα του Πάσχα πέφτει στις 13 Απριλίου.

Τα τριήμερα και το τετραήμερο του 2026

Καθαρά Δευτέρα (τριήμερο): 21 – 23 Φεβρουαρίου

Πάσχα (τετραήμερο): 10 – 13 Απριλίου

Πρωτομαγιά (τριήμερο): 1 – 3 Μαΐου

Αγίου Πνεύματος (τριήμερο): 30 Μαΐου – 1 Ιουνίου

Χριστούγεννα (τριήμερο): 25 – 27 Δεκεμβρίου

Όλες οι αργίες του 2026

Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου

Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

25η Μαρτίου: Τετάρτη 25 Μαρτίου

Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου

Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου

Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου

Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

28η Οκτωβρίου: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Σύναξη της Θεοτόκου: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου
