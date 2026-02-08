Πότε πέφτει Τσικνοπέμπτη, Καθαρά Δευτέρα και Πάσχα το 2026

Η αντίστροφη μέτρηση για τις Απόκριες έχει ήδη ξεκινήσει, με το Τριώδιο να έχει ανοίξει από την 1η Φεβρουαρίου. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις ημερομηνίες της Τσικνοπέμπτης
και της Καθαράς Δευτέρας
, αλλά και στο πότε πέφτει φέτος το Πάσχα
.
Πότε πέφτει Τσικνοπέμπτη και Καθαρά Δευτέρα
Η Τσικνοπέμπτη το 2026 θα γιορταστεί την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου
.
Η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου 2026
, δίνοντας το πρώτο τριήμερο της χρονιάς.
Πότε πέφτει το Πάσχα 2026
Το Πάσχα το 2026 εορτάζεται την Κυριακή 12 Απριλίου
, ενώ η Δευτέρα του Πάσχα πέφτει στις 13 Απριλίου.
Τα τριήμερα και το τετραήμερο του 2026
Καθαρά Δευτέρα (τριήμερο): 21 – 23 Φεβρουαρίου
Πάσχα (τετραήμερο): 10 – 13 Απριλίου
Πρωτομαγιά (τριήμερο): 1 – 3 Μαΐου
Αγίου Πνεύματος (τριήμερο): 30 Μαΐου – 1 Ιουνίου
Χριστούγεννα (τριήμερο): 25 – 27 Δεκεμβρίου
Όλες οι αργίες του 2026