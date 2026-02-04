Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Τα προσωπικά ρεκόρ της Σάκκαρη, Νο49 του κόσμου - Από τη δύσκολη χρονιά στις νέες συνεργασίες και το γάμο στην Κρήτη με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη
Η Μαρία Σάκκαρη έχει επιστρέψει στο top50 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις γυναικών - Η νέα συνεργασία εμφιαλωμένου νερού με μια αθλήτρια - πρότυπο του υγιεινού τρόπου ζωής
Η Μαρία Σάκκαρη έχει ανέβει ξανά στην παγκόσμια κατάταξη, φτάνοντας στο Νο 49, επιβεβαιώνοντας ότι η φετινή χρονιά, παρά τις δυσκολίες, δεν έχει σβήσει το αγωνιστικό της πάθος. Με νέα προσωπικά ρεκόρ στον ορίζοντα και φρέσκες συνεργασίες, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια συνδυάζει την πρόκληση του αθλητισμού με σημαντικές αλλαγές και στην προσωπική της ζωή.
Η Ελληνίδα τενίστρια πραγματοποίησε φέτος ένα «άλμα» τεσσάρων θέσεων στη λίστα της Ένωσης Αντισφαίρισης Γυναικών, ανέβηκε τέσσερις θέσεις, για να βρεθεί πλέον στην 49η θέση με 1.110 βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη της διεθνούς ομοσπονδίας γυναικών (WTA), που ανακοινώθηκε στις 2/2/2026.
Χθες το μεσημέρι λίγο μετά τις 14:00 στο Μέγαρο Μακεδονία του ομίλου Τσάκου, ύστερα από πρωτοβουλία του ιδρυτή και διευθύνοντα συμβούλου της Tsakos Energy Navigation, Δρ. Νικόλαου Π. Τσάκου παρουσιάστηκε η νέα συνεργασία της εταιρείας, με την ελληνίδα πρωταθλήτρια αντισφαίρισης.
Μιλώντας στο protothema η κορυφαία τενίστρια Μαρία Σάκκαρη δήλωσε: « «Πέρυσι βίωσα μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά αλλά νομίζω ότι μετά από κάθε δυσκολία πάντα κάτι έρχεται κάτι καλό. Αυτή την περίοδο προετοιμάζομαι για τα χιλιάρια στην Ντόχα και στο Ντουμπάι. Μετά είναι τα τουρνουά στην Αμερική. Γενικότερα αισθάνομαι καλά, παίζω καλά, είμαι σίγουρη για τον εαυτό μου. Ο υγιεινός τρόπος ζωής είναι στη φιλοσοφία μου και κάθε συνεργασία που επιλέγω ξέρω ότι θα μου φέρει γούρι!», είπε αρχικά.
Απευθυνόμενη μάλιστα στα νέα παιδιά, τους συμβουλεύει να δουλεύουν σκληρά, να έχουν πίστη και να πιστεύουν στον εαυτό τους.
Η Σάκκαρη βρίσκεται ήδη σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα και δηλώνει πως αισθάνεται καλά στο παιχνίδι της και σίγουρη για τον εαυτό της, υπογραμμίζοντας ότι η σεζόν μόλις ξεκίνησε και πως ακόμη και μία εβδομάδα μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.
Αν και έχει σημειωθεί ήδη άνοδος στην παγκόσμια κατάταξη, η ίδια τονίζει ότι αυτή τη στιγμή δεν αποτελεί προτεραιότητα. Στόχος παραμένει η επιστροφή στην κορυφαία δεκάδα του κόσμου — ένα σημείο στο οποίο, όπως λέει, θα νιώσει πραγματικά δικαιωμένη.
Σημαντικό ρόλο στη διαδρομή της εξακολουθεί να παίζει η μητέρα της, η παλαίμαχη τενίστρια Αγγελική Κανελλοπούλου, η οποία δεν κρύβει την υπερηφάνειά της τόσο για τις αγωνιστικές επιτυχίες της κόρης της όσο και για το ήθος και την απλότητα που τη χαρακτηρίζουν.
Σε δηλώσεις της στο protothema η Αγγελική Κανελλοπούλου, που την συνόδευε στην εκδήλωση, αποκάλυψε ότι δεν έχει περάσει ημέρα που να μην την στηρίζει και να μην την εμψυχώνει. «Την στήριζα και την στηρίζω αλλά πάντα την άφηνα να κάνει τα δικά της λάθη. Ήθελα να χτίσει τη δική της αυτοπεποίθηση».
«Κανένα από τα τρία παιδιά μου δεν με κούρασε», παραδέχεται η μητέρα της Μαρίας Σάκκαρη. «Το πιο δύσκολο κομμάτι κατά την εφηβεία της ήταν να συνδυάσει τον πρωταθλητισμό με τα μαθήματά της».
Τον λόγο έλαβε ο Νικόλαος Τσάκος, και απευθυνόμενος στη Μαρία Σάκκαρη, είπε:
«Θέλω, πρώτα απ’ όλα, να σας καλωσορίσω εκ μέρους της οικογένειας του ομίλου μας, και βεβαίως να καλωσορίσουμε τη Μαρία. Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά που είσαι σήμερα εδώ μαζί μας. Και φυσικά, να καλωσορίσουμε και τη ''super μαμά' της Μαρίας, γιατί ως γονείς, πρέπει κι εμείς λίγο να «ευλογούμε τα γένια μας».
Είμαστε πραγματικά πολύ περήφανοι και σας καλωσορίζουμε θερμά στην οικογένεια του ArrenA, στο νερό των πρωταθλητών, των νικητών της ζωής. Όπως λέμε και στο μότο μας: Natural Winners Water.
Η εταιρεία μας διαχρονικά στηρίζει προσπάθειες τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον αθλητικό τομέα. Η Μαρία μάς κάνει υπερήφανους διεθνώς, τιμώντας την ελληνική σημαία από court σε court, όπως ακριβώς κάνουν και τα πλοία μας από λιμάνι σε λιμάνι.
Κοιτάζοντας το πρόγραμμά σου τις προηγούμενες ημέρες, αναρωτιόμουν πότε θα καταφέρουμε να σε δούμε από κοντά. Ταξιδεύεις περισσότερο και από πλοίο! Ντουμπάι, Σιγκαπούρη, Μελβούρνη, Αμερική και συνεχίζεις ασταμάτητα. Και παντού αγωνίζεσαι με ευπρέπεια, ήθος και δυναμισμό. Πιστεύω πραγματικά ότι μαζί μπορούμε να φτάσουμε ακόμη ψηλότερα.
Εμείς είμαστε εδώ, ως οικογένεια και ως όμιλος, για να στηρίξουμε αυτές τις προσπάθειες και να σας ευχαριστήσουμε, γιατί μας έχετε κάνει πραγματικά πολύ υπερήφανους.
Μαρία, κατάφερες να πας ένα βήμα πιο μπροστά. Αυτό είναι το παράδειγμα που δίνεις. Εμείς προερχόμαστε από τον κόσμο της θάλασσας, του αλμυρού νερού. Και σήμερα, στηρίζουμε το ''καλό αγωνιστικό νερό'' που συνοδεύει τους πρωταθλητές».
Ο όμιλος Τσάκου έχει επενδύσει σημαντικά ποσά, στην εταιρεία «Νερά Πηγών Γράμμου Α.Ε.».
Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει επενδύσει ήδη 8 εκατ. ευρώ, ενώ προγραμματίζει επενδύσεις ακόμη 13 εκατομμυρίων ευρώ στο φυσικό μεταλλικό νερό ArrenA, το οποίο αναβλύζει από υψόμετρο 1.100 μέτρων στο Κεφαλόβρυσο του Γράμμου.
Σημειώνεται ότι το 2025 η Νερά Πηγών Γράμμου, που παράγει το νερό ArrenΑ, διπλασίασε τον τζίρο της, ο οποίος ξεπέρασε τα 6 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 3,56 εκατομμυρίων ευρώ που ήταν το συγκεκριμένο ποσό στη διάρκεια της χρήσης 2024.
Η επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας έγινε στα γραφεία του ομίλου Τσάκου.
Η αναφορά στον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη - «Δεν έχουμε συζητήσει ημερομηνία, θα γίνει στην Κρήτη»Στο ίδιο πλαίσιο, η Ελληνίδα τενίστρια αναφέρθηκε στον Τύπο και στην προσωπική της ζωή, δηλώνοντας ευτυχισμένη στο πλευρό του συντρόφου της, με τον οποίο, όπως είπε, σχεδιάζουν το επόμενο βήμα χωρίς αυστηρό χρονοδιάγραμμα, λόγω των αυξημένων αγωνιστικών υποχρεώσεών της. Όπως ανέφερε, ο γάμος τοποθετείται χρονικά προς το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο και αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Κρήτη.
Το νέο πρόσωπο του «ArrenΑ» - Στόχος η σύνδεση της κατανάλωσης εμφιαλωμένου νερού με μια αθλήτρια-πρότυπο του υγιεινού τρόπου ζωήςΜετά την επιτυχημένη χορηγία των φυσικών μεταλλικών νερών Arrena με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οικογένεια Τσάκου προχώρησε σε μια τριετή χορηγική συνεργασία με την διεθνή αθλήτρια του τένις, Μαρία Σάκκαρη, η οποία δήλωσε την Τρίτη 03/02/2026 «απόλυτα ικανοποιημένη από την συνεργασία που σίγουρα θα της φέρει γούρι» και ευελπιστεί, όπως είπε, «με την βοήθεια της οικογένειας Τσάκου να φτάσει πιο ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη».
