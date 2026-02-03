Λυμπερόπουλος: Ελπίζουμε να κάτσουμε με τον πρωθυπουργό και τον υπουργό, να συζητήσουμε και να λύσουμε τα προβλήματα

Συναντήθηκε τυχαία με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος του είπε πως θα επιλύσει το ζήτημα του ποινικού μητρώου





Η κινητοποίηση γίνεται με την παρουσία δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. που δεν έχει επιτρέψει να κλείσουν οι διαδηλωτές όλο τον δρόμο και παραχωρεί λωρίδες -μία ή δύο, ανάλογα το σημείο, ώστε να μη διακοπεί η κυκλοφορία.



Στην πορεία, σύμφωνα με εκτιμήσεις, συμμετέχουν πάνω από 700 άτομα. Όπως φαίνεται η πορεία δεν θα καταφέρει να φτάσει μέχρι το Μαξίμου, καθότι οι δυνάμεις της Αστυνομίας έχουν φράξει με κλούβες τον δρόμο.



Λόγω της πορείας, παρατηρείται αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα.



Την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου πέρασε σήμερα η αντιπροσωπεία των αυτοκινητιστών ταξί, με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ Θύμιο Λυμπερόπουλο , να κάνει λόγο για «θετικό κλίμα», ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι οι κινητοποιήσεις δεν σταματούν μέχρι να υπάρξουν απτά αποτελέσματα.Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον σύμβουλο του Πρωθυπουργού,, στον οποίο παρουσίασαν τα αιτήματα του κλάδου.Ο κ. Λυμπερόπουλος σημείωσε πως «ξεκαθαρίσαμε που βρίσκεται το ταξί , τι χρειάζεται το ταξί,».Μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ τόνισε ότι συναντήθηκε τυχαία με τον υπουργό Δικαιοσύνης,, ο οποίος του είπε πως θα επιλύσει το ζήτημα του ειδικού ποινικού μητρώου, που στερεί την άδεια εργασίας από πολλούς οδηγούς.«Μου υποσχέθηκε, και θα τον πάρω και τηλέφωνο, μου το έδωσε... ότι θα το λύσει άμεσα», δήλωσε ο κ. Λυμπερόπουλος.«Περιμένουμε να δούμε μετά την ενημέρωση που θα κάνει στον πρωθυπουργό ο κ. Νέζης μήπως έχουμε και συνάντηση και με τον ίδιο τον πρωθυπουργό», υπογράμμισε.Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η πορεία των ταξί, η οποία ξεκίνησε από τα γραφεία του ΣΑΤΑ στη Μάρνη και κινείται μέσω της Σταδίου προς τη Βουλή και, έπειτα, τη Βασιλίσσης Σοφίας.Η κινητοποίηση γίνεται με την παρουσία δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. που δεν έχει επιτρέψει να κλείσουν οι διαδηλωτές όλο τον δρόμο και παραχωρεί λωρίδες -μία ή δύο, ανάλογα το σημείο, ώστε να μη διακοπεί η κυκλοφορία.Στην πορεία, σύμφωνα με εκτιμήσεις, συμμετέχουν πάνω από 700 άτομα. Όπως φαίνεται η πορεία δεν θα καταφέρει να φτάσει μέχρι το Μαξίμου, καθότι οι δυνάμεις της Αστυνομίας έχουν φράξει με κλούβες τον δρόμο.Λόγω της πορείας, παρατηρείται αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Κεντρικό αίτημα των αυτοκινητιστών ταξί είναι η απόσυρση του σχεδίου για υποχρεωτική μετάβαση του κλάδου στην ηλεκτροκίνηση, το οποίο –όπως υποστηρίζουν– προωθείται χωρίς τον αναγκαίο σχεδιασμό και τις απαραίτητες υποδομές. Λίγο πριν την εκκίνηση της πορείας, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος έστειλε μήνυμα προς την κυβέρνηση, προειδοποιώντας ότι, αν το σχετικό νομοσχέδιο προχωρήσει, ο κλάδος είναι έτοιμος να κηρύξει απεργία διαρκείας.



«Πρόκειται για μια βίαιη προσαρμογή που επιχειρείται χωρίς να υπάρχουν σταθμοί φόρτισης, οικονομικά κίνητρα και ουσιαστική μελέτη των επιπτώσεων. Δεν μπορούμε να δεχθούμε να οδηγηθούν χιλιάδες επαγγελματίες σε οικονομικό αδιέξοδο», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ.