Αγέλη πέντε λύκων αναζητά τροφή σε κατοικημένες περιοχές στη Θεσσαλονίκη, τι πρέπει να κάνετε αν τους συναντήσετε

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλλιστώ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία εξηγεί τους λόγους για τους οποίους οι λύκοι κινούνται ανάμεσα στα σπίτια και δίνουν και οδηγίες προστασίας σε περίπτωση που κάποιος τους συναντήσει.





Η ανακοίνωση που εξέδωσε η Περιβαλλοντική Οργάνωση «Για την παρουσία αγέλης λύκων στην ευρύτερη περιοχή του Πανοράματος και της Θέρμης Θεσσαλονίκης έχει ενημερωθεί από τον Νοέμβριο του 2025 η Περιβαλλοντική Οργάνωση “Καλλιστώ”. Πρόκειται για αγέλη πέντε ατόμων που προσεγγίζει κατά τις βραδινές και πρωινές ώρες την περιοχή προς αναζήτηση τροφής. Ενδέχεται η παρουσία των λύκων στην περιοχή να συνδέεται με την παρουσία αγριογούρουνων, τα οποία αποτελούν φυσική λεία για τους λύκους, αλλά και με την παρουσία άλλων ανθρωπογενών τροφικών πηγών.



Από την πρώτη στιγμή η Περιβαλλοντική Οργάνωση “Καλλιστώ”, και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “LIFE Wild Wolf”, βρίσκεται σε επικοινωνία και συνεργάζεται με το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη της Επιθεώρησης Δασικής Πολιτικής Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και με τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, με σκοπό την παρακολούθηση και αξιολόγηση της συμπεριφοράς της συγκεκριμένης αγέλης λύκων για τυχόν ζητήματα που αφορούν την δημόσια ασφάλεια καθώς και την αντιμετώπιση τους. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί από την Ομάδα Άμεσης Επέμβασης για τον Λύκο της “Καλλιστώ”, σε συνεργασία με τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη και το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, τρεις επιτυχημένες επιχειρήσεις απώθησης της συγκεκριμένης αγέλης. Οι επιχειρήσεις βασίζονται στον εντοπισμό των λύκων σε πραγματικό χρόνο από αέρος και εδάφους, με την χρήση θερμικού drone και θερμικής κάμερας αντίστοιχα, ενώ μόλις προσεγγίσουν οικίες εκφοβίζονται σε κοντινή απόσταση με την χρήση ειδικών εκτοξευόμενων κροτίδων και ειδικού εκτοξευτήρα, τα οποία διαθέτει η Δασική Υπηρεσία και έχουν εξασφαλιστεί κατά το παρελθόν μέσω του προγράμματος LIFE Amy Bear, του οποίου εταίρος ήταν η “Καλλιστώ”. Στόχος των απωθήσεων είναι οι λύκοι να συνδέσουν την παρουσία τους κοντά σε σπίτια με αρνητικά ερεθίσματα και φόβο.



Σύμφωνα με τα μέχρις στιγμής δεδομένα παρακολούθησης του περιστατικού, η συγκεκριμένη αγέλη λύκων κινείται στις αραιοκατοικημένες περιοχές του Πανοράματος και της Θέρμης, χωρίς να έχει παρουσιάσει ωστόσο εξοικείωση με την ανθρώπινη παρουσία καθεαυτή, καθώς στις περιπτώσεις όπου οι λύκοι αντιλαμβάνονται άνθρωπο εκτός οχήματος ή κτιρίου απομακρύνονται άμεσα. Η παρουσία τους έξω από μονοκατοικίες των παραπάνω περιοχών δεν αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή, χωρίς ωστόσο αυτή να κρίνεται επιθυμητή, και για τον λόγο αυτό υλοποιούνται οι επιχειρήσεις απώθησης. Επιπλέον οι κάτοικοι πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών σε περίπτωση συνάντησης μαζί τους, για την πρόληψη κλιμάκωσης του περιστατικού.



Η Περιβαλλοντική Οργάνωση “Καλλιστώ” αξιολογεί κάθε περιστατικό προσέγγισης λύκων και ενημερώνει στη συνέχεια τις αρμόδιες Αρχές, με βάση το πρωτόκολλο που έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Life Wild Wolf, του οποίου επιδιώκεται η θεσμοθέτηση, ώστε να διευκολύνονται οι αρμόδιες Αρχές στην αντιμετώπιση ανάλογων περιστατικών. Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο αξιολογεί κατά περίπτωση τη συμπεριφορά των λύκων και με βάση συγκεκριμένα κριτήρια εκτιμά το κίνδυνο που μπορεί να εγκυμονεί ένα περιστατικό για την ανθρώπινη ασφάλεια. Ανάλογα με την αξιολόγηση του περιστατικού, προτείνονται τα ανάλογα μέτρα και δράσεις.



Στελέχη της “Καλλιστώς” συμμετείχαν στις 28 Νοεμβρίου 2025 στη διευρυμένη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Πυλαίας-Χορτιάτη κ. Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, κατά την οποία συμφωνήθηκε και έκτοτε υλοποιείται η άμεση εφαρμογή του πρωτοκόλλου για την διαχείριση περιστατικών προσέγγισης λύκων σε περιαστικές περιοχές.



Ακολουθούν οδηγίες ενημέρωσης των κατοίκων:



–Απαγορεύεται η παροχή τροφής (όπως και σε όλα τα είδη της άγριας πανίδας).



–Απαγορεύεται η εγκατάλειψη νεκρών ζώων και ζωικών υπολειμμάτων σε δάση και δασικές εκτάσεις και ιδιαίτερα κοντά σε εγκαταστάσεις, οικίες, στάνες κ.α..



-Σε βόλτες των σκύλων με τον ιδιοκτήτη τους στην ύπαιθρο, θα πρέπει να προκαλείται κάποιος θόρυβος για να δηλώνεται η παρουσία ανθρώπων που τα συνοδεύουν.



-Σε περίπτωση συνάντησης με λύκο/λύκους και όταν το ζώο/α είναι σε απόσταση μεγαλύτερη από τα 50 μέτρα, παρακολουθούμε τη συμπεριφορά του/τους (συχνά παρατηρούν τους ανθρώπους από περιέργεια και όχι επιθετική διάθεση) και ποτέ δεν προσεγγίζουμε τα ζώα. Καλούμε το σκύλο μας κοντά μας.



-Σε περίπτωση όπου ο λύκος ή οι λύκοι πλησιάζουν άνθρωπο εκτός οχήματος ή κτιρίου σε απόσταση 30 ή λιγότερων μέτρων, εκφραζόμαστε με επιθετικό τόνο φωνής και επιδεικνύουμε ανάλογη συμπεριφορά.



-Σε περιπτώσεις ή περιόδους όπου έχουν αναφερθεί περιστατικά συχνών εμφανίσεων λύκων σε μια περιαστική περιοχή, προληπτικά δεν αφήνουμε χωρίς επίβλεψη μικρής ηλικίας παιδιά να μετακινούνται ή να παίζουν μόνα τους στο ύπαιθρο. Προφανώς αυτό συνίσταται ως επιθυμητό μέτρο ασφάλειας και για άλλους συνηθέστερους και πιο κοινούς καθημερινούς κινδύνους, όπως η παρουσία αδέσποτων αγελών σκύλων.



-Επίσης παρακαλούνται οι πολίτες για την άμεση ενημέρωση του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, σε περίπτωση παρουσίας λύκου κοντά σε σπίτια ή ανθρώπινη δραστηριότητα, καθώς παρατηρείται το φαινόμενο να εμφανίζονται φωτογραφίες ή βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς τεκμηριωμένη αυθεντικότητα και χωρίς να έχουν ενημερωθεί νωρίτερα οι αρμόδιες Αρχές.»