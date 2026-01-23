Στο καταφύγιο η κοπή της βασιλόπιτας της ελληνικής πρεσβείας στο Κίεβο

Από όλους εμάς στο Κίεβο: ευχές για υγεία, αντοχή, δύναμη και — πάνω απ’ όλα — μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία.



Σε μια στιγμή υψηλού συμβολισμού, η ελληνική πρεσβεία στοτίμησε και φέτος την παράδοση της βασιλόπιτας, ακόμη και υπό τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην ουκρανική πρωτεύουσα. Όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή της στα, η κοπή της βασιλόπιτας πραγματοποιήθηκε σήμερα, 23 Ιανουαρίου, στο καταφύγιο της πρεσβείας, κατά τη διάρκεια συναγερμού για πιθανή, ο οποίος ευτυχώς έληξε χωρίς περαιτέρω εξέλιξη.«Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η στιγμή είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Όχι μόνο γιατί κρατάμε ζωντανές τις παραδόσεις μας, αλλά γιατί επιμένουμε να στεκόμαστε μαζί, ήρεμοι και ενωμένοι, ακόμη και όταν οι συνθήκες γύρω μας δοκιμάζονται» αναφέρει η ελληνική διπλωματική αντιπροσωπεία η οποία συνόδευσε την ανάρτησή της και με σχετικές φωτογραφίες από το «μικρό καταφύγιο της πρεσβείας» στην ουκρανική πρωτεύουσα.Αναλυτικά η ανάρτηση:Τηρώντας τις παραδόσεις στο ΚίεβοΣήμερα, 23 Ιανουαρίου, στην Πρεσβεία κόψαμε και φέτος τη βασιλόπιτα — όπως συνηθίζουμε πλέον — στο μικρό μας καταφύγιο, κατά τη διάρκεια συναγερμού για βαλλιστική επίθεση, ο οποίος ευτυχώς έληξε χωρίς συνέχεια.Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η στιγμή είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Όχι μόνο γιατί κρατάμε ζωντανές τις παραδόσεις μας, αλλά γιατί επιμένουμε να στεκόμαστε μαζί, ήρεμοι και ενωμένοι, ακόμη και όταν οι συνθήκες γύρω μας δοκιμάζονται.Το φλουρί έπεσε φέτος στη Βάλια — έναν άνθρωπο που εδώ και δεκαετίες βρίσκεται στην Πρεσβεία, φροντίζοντας αθόρυβα να μην μας λείπει τίποτα. Με συνέπεια, φροντίδα και πάντα με ένα χαμόγελο, κρατά καθημερινά όρθια τα μικρά και μεγάλα που κάνουν τη δουλειά μας δυνατή. Συγχαρητήρια, Βάλια — το άξιζες.Τέτοιες στιγμές, έστω και μέσα σε καταφύγιο, μας θυμίζουν ότι η δύναμη μιας ομάδας δεν μετριέται μόνο στις δύσκολες αποφάσεις, αλλά και στην ανθρώπινη συνοχή, στην αλληλεγγύη και στη διάθεση να συνεχίζουμε.