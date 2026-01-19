Υπό δέσμευση οι λογαριασμοί 12 αγροτών για παράνομες επιδοτήσεις

Οι δεσμεύσεις των λογαριασμών έγιναν στο πλαίσιο της υπό εξέλιξη έρευνας για την ανεύρεση όλων των περιπτώσεων αγροτών που πήραν παράνομες επιδοτήσεις