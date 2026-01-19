Υπό δέσμευση οι λογαριασμοί 12 αγροτών για παράνομες επιδοτήσεις
Οι δεσμεύσεις των λογαριασμών έγιναν στο πλαίσιο της υπό εξέλιξη έρευνας για την ανεύρεση όλων των περιπτώσεων αγροτών που πήραν παράνομες επιδοτήσεις
Στη δέσμευση των λογαριασμών 12 ακόμη αγροτών λόγω παράνομων επιδοτήσεων, προχώρησαν οι Αρχές.
Οι δεσμεύσεις των τραπεζικών λογαριασμών διατάχθηκαν στο πλαίσιο της γενικότερης έρευνας που διενεργείται από το «ελληνικό FBI» για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις με ερευνώμενα αδικήματα αυτά της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλαστογραφίας ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης και ηθική αυτουργία στις παραπάνω πράξεις
Οι εντολές για δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων αφορούν συνολικά 17 προσώπων, αγρότες και κτηνοτρόφους. Σύμφωνα με πληροφορίες οι διατάξεις για δέσμευση άρχισαν να εκδίδονται λίγο πριν από τα Χριστούγεννα με πρώτες εκείνες που αφορούσαν τους αγροτοσυνδικαλιστές Κ. Ανεστίδη, Γ. Μπότα.
Οι υπόλοιπες διατάξεις αφορούν αγρότες και κτηνοτρόφους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι διατάξεις που ήδη έχουν σταλεί σε τραπεζικά ιδρύματα προς εκτέλεση αφορούν ως επί το πλείστον δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και κινητών περιουσιακών στοιχείων, καθώς οι ελεγχόμενοι φέρονται να έχουν εισπράξει επιδοτήσεις, οι οποίες αθροιστικά δεν υπερβαίνουν τις 120 χιλιάδες ευρώ. Πλήρης δέσμευση κινητής και ακίνητης περιουσίας και τραπεζικών λογαριασμών έχει διαταχθεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όπου το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων υπερβαίνει τις 120 χιλιάδες ευρώ. Την υπόθεση χειρίζεται η Οικονομική Αστυνομία και όταν ολοκληρωθεί η έρευνα η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η οποία θα κρίνει εάν τα στοιχεία είναι αρκετά ώστε να ασκηθούν ποινικές διώξεις.
Υπενθυμίζεται ότι εντωμεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους αγροτών που μέχρι σήμερα ήταν αρνητικοί στο να κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου.
