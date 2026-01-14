Ηράκλειο: 19χρονος Γερμανός έπεσε από τα Ενετικά Τείχη
Ηράκλειο: 19χρονος Γερμανός έπεσε από τα Ενετικά Τείχη

Ο 19χρονος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου νοσηλεύεται με σοβαρά κατάγματα στα κάτω άκρα

Τέλος στη ζωή του με «βουτιά» στο κενό από τα Ενετικά Τείχη στο Ηράκλειο προσπάθησε να βάλει ένας 19χρονος τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με το creta24.gr το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα στο κέντρο της πόλης, στο άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου.

Ο νεαρός από την Γερμανία, που διέμενε σε ξενοδοχείο στο Ηράκλειο, έπεσε από τα τείχη με περαστικούς να καλούν το ΕΚΑΒ και την αστυνομία.

Ο 19χρονος Γερμανός μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου νοσηλεύεται με σοβαρά κατάγματα στα κάτω άκρα.
