«Βουτιά» της θερμοκρασίας τουλάχιστον 12 βαθμών στην Αθήνα, σε ποιες περιοχές θα χιονίσει την Κυριακή
Θα χιονίσει οπωσδήποτε σε Πάρνηθα και Πεντέλη, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά - Χιόνια θα πέσουν στην Ήπειρο, την Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια
Βουτιά θα κάνει ο υδράργυρος από την Κυριακή, με τη θερμοκρασία να πέφτει κατακόρυφα ενώ χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε αρκετές περιοχές της χώρας. Αιτία είναι οι πολύ ψυχρές αέριες μάζες που έρχονται στην Ελλάδα από τα βόρεια Βαλκάνια, με τη θερμοκρασία να πέφτει 10 βαθμούς κατά μέσο όρο.
Ωστόσο θα υπάρξουν και περιοχές με μεγαλύτερη πτώση, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά. Ο μετεωρολόγος έδωσε σαν παράδειγμα την Αθήνα, όπου το Σάββατο (10/1) ο υδράργυρος έφτασε τους 20 βαθμούς Κελσίου και τη Δευτέρα (12/1) δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 7-8. Θα έχουμε μεγάλα σκαμπανεβάσματα των θερμοκρασιών, όπως είπε ο μετεωρολόγος προβλέποντας πως στην Αθήνα η θερμοκρασία την Τετάρτη (14/1) θα κυμαίνεται γύρω στους 14 βαθμούς.
Στην Αττική, στα βόρεια και στα ανατολικά -Πάρνηθα και Πεντέλη- θα εκδηλωθούν χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τις βραδινές ώρες της Κυριακής με τα ξημερώματα της Δευτέρας. «Θα χιονίσει οπωσδήποτε σε Πάρνηθα και Πεντέλη και σε ημιορεινές περιοχές. Από εκεί και μετά πρέπει να κοιτάξουμε αν θα πέσει κάποιο χιόνι χωρίς να το στρώσει με τα σημερινά στοιχεία. Αν θα χιονίσει σε βόρεια προάστια δεν μπορούμε να το πούμε από τώρα», ανέφερε ο μετεωρολόγος.
Χιόνια θα πέσουν στην περιοχή της Ηπείρου την Κυριακή και από το απόγευμα και μετά «λειτουργεί το Αιγαίο» και «από τη Χαλκιδική, στις Σποράδες, φτάνοντας μέχρι την Εύβοια» οι χιονοπτώσεις θα επεκταθούν νοτιότερα. Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, η κορύφωση των χιονοπτώσεων αναμένεται από το απόγευμα της Κυριακής και κυρίως το βράδυ, στην Εύβοια, τη Φθιώτιδα και τις Σποράδες.
Οι θυελλώδεις νοτιάδες σε συνδυασμό με τις βροχοπτώσεις προκάλεσαν το Σάββατο σοβαρές ζημιές στην Αλεξανδρούπολη και το Μεσολόγγι. Στην Αλεξανδρούπολη οι ριπές ανέμου έφταναν τα 140 χιλιόμετρα την ώρα με αποτέλεσμα καταστήματα και κατοικίες να υποστούν ζημιές, δέντρα να ξεριζωθούν και σκάφη να βγουν στην στεριά.
Στο Μεσολόγγι, «χτύπησε» ανεμοστρόβιλος προκαλώντας καταστροφές σε περιουσίες, κατοικίες, καταστήματα ακόμα και σε σχολεία, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης της πόλης, Χρήστο Βούρβαχη. Το φαινόμενο «χτύπησε» από την περιοχή του λιμανιού μέχρι την Ζέστη και ο αέρας ξερίζωσε δέντρα, ξήλωσε στέγες και μεγάλες μεταλλικές κατασκευές.
Καταστροφές από τους ισχυρούς ανέμους
Κάτοικοι και καταστηματάρχες στην πόλη του Ναυπλίου βρέθηκαν αντιμέτωποι με μία δύσκολη κατάσταση αφού οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν κυματισμούς και η θάλασσα μπήκε στην παλιά πόλη. Αποτέλεσμα ήταν να πλημμυρίσουν δρόμο και να διακοπεί η κυκλοφορία στις οδούς Αμαλίας και Συγγρού.
Αντίστοιχες εικόνες καταγράφηκαν και στο Ρίο καθώς η κακοκαιρία και οι ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι προκάλεσαν άνοδο της στάθμης της θάλασσας και υπερχείλιση των υδάτων στον παραλιακό δρόμο. Η περιοχή θύμισε εικόνες… Βενετίας, με τα νερά να καλύπτουν τμήματα του οδοστρώματος και να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.
Οι θυελλώδεις άνεμοι στην περιοχή του Αντιρρίου είχαν σαν αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν οι δρόμοι στην δυτική προβλήτα.
Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές στα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και βόρεια ημιορεινά και από τις βραδινές ώρες και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και τις πρωινές ώρες στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ. Στα βόρεια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, βαθμιαία 5 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο τις βραδινές ώρες τοπικά έως 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση η οποία θα είναι αισθητή στα βόρεια και δεν θα ξεπεράσει τους 06 με 08 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 09 με 15 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.
Αναλυτικά:
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά - ημιορεινά και βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6, από τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 και τις βραδινές έως 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 08 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά και από τις βραδινές ώρες και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.
Βαθμιαία βελτίωση στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία τις βραδινές ώρες.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, από τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 και από τις βραδινές έως 8 μποφόρ κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία.
Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 08 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τις ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.
Βαθμιαία βελτίωση στις περισσότερες περιοχές τις βραδινές ώρες.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6, στο Ιόνιο τοπικά 7 και στα νότια τις πρωινές ώρες έως 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Εύβοιας.
Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια έως 7 με 8 μποφόρ. Βαθμιαία από τα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 6 και στα βόρεια έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.
Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 6 με 8 και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές στα Δωδεκάνησα.
Ανεμοι: Στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 8 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα βόρεια δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 που γρήγορα θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς και τις βραδινές ώρες θα ενισχυθούν έως 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
Στο Ιόνιο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι. Στη δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά ημιορεινά χιονοπτώσεις και από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος καιρός.
Στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο χιονόνερο, στα θαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες και σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 μέτρων περίπου) πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Σημειώνεται ότι στη Θράκη και την ανατολική Μακεδονία χιονοπτώσεις θα σημειωθούν πρόσκαιρα και σε πεδινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 100 μέτρων). Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά της Κρήτης και των Κυκλάδων τοπικές χιονοπτώσεις.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7 και τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Η ελάχιστη τιμή της στα βόρεια θα κυμανθεί από μείον -03 (μείον 3) έως -05 (μείον 5) βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά από -06 (μείον 6) έως -10 (μείον 10) βαθμούς και στα κεντρικά ηπειρωτικά από -03 (μείον 3) έως (00) μηδέν βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη τιμή της στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 05 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 06 με 08 βαθμούς, ενώ στα δυτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 09 με 11 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τους 11 με 13 βαθμούς Κελσίου.
Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος στα βόρεια θα είναι ολικός και κατά τόπους ισχυρός.
Στην Κρήτη και το νότιο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές, στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια θα είναι ισχυρός.
Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.
Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, όμως νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.
Στο Ιόνιο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι. Στη δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά ημιορεινά χιονοπτώσεις και από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος καιρός.
Ο καιρός τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου
Στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο χιονόνερο, στα θαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες και σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 μέτρων περίπου) πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Σημειώνεται ότι στη Θράκη και την ανατολική Μακεδονία χιονοπτώσεις θα σημειωθούν πρόσκαιρα και σε πεδινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 100 μέτρων). Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά της Κρήτης και των Κυκλάδων τοπικές χιονοπτώσεις.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7 και τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Η ελάχιστη τιμή της στα βόρεια θα κυμανθεί από μείον -03 (μείον 3) έως -05 (μείον 5) βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά από -06 (μείον 6) έως -10 (μείον 10) βαθμούς και στα κεντρικά ηπειρωτικά από -03 (μείον 3) έως (00) μηδέν βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη τιμή της στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 05 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 06 με 08 βαθμούς, ενώ στα δυτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 09 με 11 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τους 11 με 13 βαθμούς Κελσίου.
Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος στα βόρεια θα είναι ολικός και κατά τόπους ισχυρός.
Στην Κρήτη και το νότιο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές, στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.
Ο καιρός την Τρίτη 13 Ιανουαρίου
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια θα είναι ισχυρός.
Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.
Πρόγνωση για την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου
Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, όμως νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.
Ο καιρός την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου
