Καιρός: Βροχές, πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις άνεμοι έως την Κυριακή, ποιες περιοχές επηρεάζονται
Προειδοποίηση 112 και προβλήματα στις μετακινήσεις στην Ήπειρο - Στην Άρτα και στα Γιάννενα χθες τα μεγαλύτερα ύψη βροχής
Με έντονη αστάθεια θα κυλήσει η πρώτη εβδομάδα του χρόνου σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, σύμφωνα με τα επίσημα δελτία πρόγνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και την εκτίμηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, με φαινόμενα όπως ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χιονοπτώσεις στα ορεινά.
Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο και για σήμερα Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το οποίο αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική και τη βορειοανατολική χώρα έως τις πρωινές ώρες της ημέρας, με βαθμιαία εξασθένηση στη συνέχεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες, ενώ αργά το βράδυ πιθανόν τα φαινόμενα να επικεντρωθούν στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας
Σύμφωνα με την ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά για την προοπτική του καιρού:
«Την Πέμπτη 8/1 ο καιρός θα είναι άστατος, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, αλλά και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με βαθμιαία εξασθένηση μέσα στην ημέρα. Φαινόμενα θα επηρεάσουν και το ανατολικό–νότιο Αιγαίο. Θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά, πρόσκαιρα και σε χαμηλότερα υψόμετρα στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα είναι θυελλώδεις και η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά, με παγετό τη νύχτα στα βορειοδυτικά.
Την Παρασκευή 9/1 τα φαινόμενα θα περιοριστούν αρχικά στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο και στη συνέχεια θα υπάρξει βελτίωση, ενώ στη δυτική χώρα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι παραμένουν ισχυροί αλλά σταδιακά εξασθενούν. Περαιτέρω πτώση θερμοκρασίας και παγετός το πρωί στα ηπειρωτικά.
Το Σάββατο 10/1 ο καιρός γίνεται ξανά άστατος, με βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και στη συνέχεια σε πολλές περιοχές της χώρας. Χιόνια στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι ισχυροί και άνοδος της θερμοκρασίας.
Την Κυριακή 11/1 διατηρείται ο άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά–βόρεια και το Αιγαίο. Χιονοπτώσεις στα ορεινά και πτώση της θερμοκρασίας από τα βόρεια».
Το 112 προειδοποίησε νωρίς το βράδυ της Τετάρτης για έντονα καιρικά και κατολισθητικά φαινόμενα μέχρι τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στην Ήπειρο. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων εξέδωσε «κόκκινη προειδοποίηση» για έντονα φαινόμενα, με τις πιο επικίνδυνες περιοχές γύρω από τον Λούρο και τα Σύβοτα. Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε κατάσταση άμεσης ετοιμότητας και συνιστά στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τα μέτρα ασφαλείας.
Όπως φαίνεται σε αυτόν, ο αθροιστικός υετός ξεπέρασε τα 200 χιλιοστά στο Τέροβο Ιωαννίνων (229 χιλιοστά), ενώ περισσότερα από 100 χιλιοστά καταγράφηκαν σε 9 σταθμούς.
Προβλήματα στην ΗπειροΟι δυσμενείς καιρικές συνθήκες προκάλεσαν προβλήματα στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα στην Ήπειρο. Αεροσκάφος που είχε αναχωρήσει από την Αθήνα δεν κατάφερε να προσγειωθεί στα Ιωάννινα. Φτάνοντας πάνω από τον Αμβρακικό και λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, αναγκάστηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Δεκάδες επιβάτες που επρόκειτο να ταξιδέψουν στην Αθήνα έμειναν εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων, αναζητώντας εναλλακτικούς τρόπους ταξιδιού ή διανυκτέρευσης στην πόλη, ενώ αρκετοί τουρίστες που προγραμμάτιζαν συνέχιση του ταξιδιού τους βρέθηκαν επίσης εγκλωβισμένοι.
Τα μεγαλύτερα ύψη υετού από την Τρίτη 06/01 έως το απόγευμα της Τετάρτης 07/01Βροχές με μεγάλα ύψη υετού εκδηλώνονται από τις πρώτες ώρες της Τρίτης 06/01 έως και το απόγευμα της Τετάρτης 07/01. Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτομάτων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη υετού καταγράφηκαν στα ορεινά της Ηπείρου και ακολούθησαν τα ορεινά της Θράκης και της Δυτικής Θεσσαλίας, περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και η Λευκάδα. Στον χάρτη της Εικόνας 1 παρουσιάζεται η κατανομή του υετού στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη.
Εικόνα 2. Ο υετός που αναμένεται το βράδυ της Τετάρτης 07/01
Εικόνα 3. Ο υετός που αναμένεται από τις πρώτες ώρες έως το πρωί της Πέμπτης 08/01
Ο καιρός σήμεραAρχικά αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα, σταδιακά όμως έως το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν, κατά κύριο λόγο, στα δυτικά, νοτιοδυτικά, βόρεια, ανατολικά και νοτιοανατολικά. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες στα ανατολικά και νοτιοανατολικά έως το μεσημέρι.
Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -1 έως 7 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 0 έως 16, στη Θεσσαλία από 3 έως 13, στην Ήπειρο από 0 έως 10, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 3 έως 16, στα νησιά του Ιονίου από 6 έως 12, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 6 έως 16, στις Κυκλάδες από 10 έως 16, στα Δωδεκάνησα από 13 έως 17 και στην Κρήτη από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματά του έως 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς 5 έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ και πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 έως 6 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα και τοπικές βροχές έως το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ όμως από το πρωί θα στραφούν σε δυτικούς ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου, με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.
Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα και τοπικές βροχές έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από τις πρώτες πρωινές ώρες θα στραφούν σε δυτικούς 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 3 έως 14 βαθμούς Κελσίου, με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.
Ο καιρός την Παρασκευή 9 ΙανουαρίουΣτο ανατολικό και νότιο Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες, με γρήγορη βελτίωση. Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα στα ηπειρωτικά.`
Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση στα κεντρικά και τα βόρεια, όπου από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 08 με 10 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 12 με 14 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.
Ο καιρός το Σάββατο 10 ΙανουαρίουΣτα δυτικά ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μέχρι το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά και τις βραδινές ώρες στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου και της Μακεδονίας.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα ανατολικά.
Ο καιρός την Κυριακή 11 ΙανουαρίουΣτη δυτική χώρα νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 και στα νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και από το μεσημέρι θα στραφούν στα βόρεια σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση από τα βόρεια
