Καιρός: Βροχές, πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις άνεμοι έως την Κυριακή, ποιες περιοχές επηρεάζονται

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου

Ο καιρός το Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Ο καιρός την Κυριακή 11 Ιανουαρίου

Εικόνα 2. Ο υετός που αναμένεται το βράδυ της Τετάρτης 07/01Εικόνα 3. Ο υετός που αναμένεται από τις πρώτες ώρες έως το πρωί της Πέμπτης 08/01Aρχικά αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα, σταδιακά όμως έως το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν, κατά κύριο λόγο, στα δυτικά, νοτιοδυτικά, βόρεια, ανατολικά και νοτιοανατολικά. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες στα ανατολικά και νοτιοανατολικά έως το μεσημέρι.Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -1 έως 7 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 0 έως 16, στη Θεσσαλία από 3 έως 13, στην Ήπειρο από 0 έως 10, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 3 έως 16, στα νησιά του Ιονίου από 6 έως 12, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 6 έως 16, στις Κυκλάδες από 10 έως 16, στα Δωδεκάνησα από 13 έως 17 και στην Κρήτη από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματά του έως 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς 5 έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ και πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 έως 6 μποφόρ.Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα και τοπικές βροχές έως το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ όμως από το πρωί θα στραφούν σε δυτικούς ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου, με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα και τοπικές βροχές έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από τις πρώτες πρωινές ώρες θα στραφούν σε δυτικούς 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 3 έως 14 βαθμούς Κελσίου, με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.Στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες, με γρήγορη βελτίωση. Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα στα ηπειρωτικά.`Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση στα κεντρικά και τα βόρεια, όπου από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 08 με 10 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 12 με 14 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.Στα δυτικά ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μέχρι το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά και τις βραδινές ώρες στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου και της Μακεδονίας.Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα ανατολικά.Στη δυτική χώρα νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 και στα νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και από το μεσημέρι θα στραφούν στα βόρεια σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση από τα βόρεια