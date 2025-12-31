Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Διακοπή κυκλοφορίας στην Πάρνηθα λόγω χιονόπτωσης, καθυστερήσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου λόγω εκτροπής οχήματος
Υπάρχει εκτροπή οχήματος στο ρεύμα προς Κόρινθο, στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων
Χιονόπτωση επικρατεί αυτή την ώρα στην Πάρνηθα και συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Πάρνηθος στο ύψος του Καζίνο, με αποτέλεσμα να υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας.
Παράλληλα, καθυστερήσεις υπάρχουν αυτή την ώρα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, λόγω εκτροπής οχήματος στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους.
