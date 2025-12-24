Καταιγίδα τώρα στην Αττική, πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα την Παραμονή των Χριστουγέννων

Κλείσιμο

, με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης σε ισχύ.Παρότι δεν αναμένονται ακραία φαινόμενα, οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους έντονες, γεγονός που επιβάλλει αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα ενόψει των αυξημένων μετακινήσεων των ημερών, με τη χώρα να βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό.Ήδη από χθες το βράδυ, ισχυρές καταιγίδες επηρέασαν το Ιόνιο, ενώ σήμερα βροχοπτώσεις σημειώνονται στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένεται νέα ένταση των φαινομένων στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο, τη Μακεδονία και το δυτικό τμήμα της Θεσσαλίας, ενώ προς το βράδυ οι βροχές και οι καταιγίδες θα επεκταθούν στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο.Τα φαινόμενα θα εκδηλώνονται κυρίως σε θαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές, ενώ η Κρήτη αναμένεται να επηρεαστεί ελάχιστα, με περιορισμένες μόνο βροχοπτώσεις.Οι άνεμοι πνέουν κυρίως νότιοι έως νοτιοανατολικοί, φτάνοντας τα 6 μποφόρ στα πελάγη, διατηρώντας τη θερμοκρασία σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 12–14 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά και νότια έως 15–16 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη θα φτάσει τους 17–18 βαθμούς.Σύμφωνα με το meteo:με βροχές και τοπικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, πρόσκαιρα ενισχυμένους ανέμους στα πελάγη, χιονοπτώσεις στα ορεινά της βόρειας χώρας, αλλά και πρόσκαιρα την ημέρα των Χριστουγέννων σε περιοχές της Θράκης με χαμηλότερο υψόμετρο.Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr:-Την Τετάρτη 24/12 (Παραμονή Χριστουγέννων) προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά τμήματα, που βαθμιαία κατά τη διάρκεια της ημέρας θα επεκταθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας μας (συμπερ/μένων των πόλεων Αθήνας και Θεσσαλονίκης)., βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ανατολικά τμήματα (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος.-Μαρούσι