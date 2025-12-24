Σε μια χώρα όπου οι φυσικές καταστροφές μας δοκιμάζουν καθημερινά, η ασφάλιση της κατοικίας δεν αποτελεί πολυτέλεια. Είναι μια απαραίτητη κίνηση που δείχνει προνοητικότητα και εξασφαλίζει ουσιαστική προστασία, προσφέροντας σιγουριά και ψυχική ηρεμία σε μια δύσκολη στιγμή.
Καταιγίδα τώρα στην Αττική, πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα την Παραμονή των Χριστουγέννων
Καταιγίδα τώρα στην Αττική, πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα την Παραμονή των Χριστουγέννων
Βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας - Ο καιρός των Χριστουγέννων
Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιδείνωση του καιρού, με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης σε ισχύ.
Παρότι δεν αναμένονται ακραία φαινόμενα, οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους έντονες, γεγονός που επιβάλλει αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα ενόψει των αυξημένων μετακινήσεων των ημερών, με τη χώρα να βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό.
Ήδη από χθες το βράδυ, ισχυρές καταιγίδες επηρέασαν το Ιόνιο, ενώ σήμερα βροχοπτώσεις σημειώνονται στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένεται νέα ένταση των φαινομένων στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο, τη Μακεδονία και το δυτικό τμήμα της Θεσσαλίας, ενώ προς το βράδυ οι βροχές και οι καταιγίδες θα επεκταθούν στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο.
Τα φαινόμενα θα εκδηλώνονται κυρίως σε θαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές, ενώ η Κρήτη αναμένεται να επηρεαστεί ελάχιστα, με περιορισμένες μόνο βροχοπτώσεις.
Οι άνεμοι πνέουν κυρίως νότιοι έως νοτιοανατολικοί, φτάνοντας τα 6 μποφόρ στα πελάγη, διατηρώντας τη θερμοκρασία σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 12–14 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά και νότια έως 15–16 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη θα φτάσει τους 17–18 βαθμούς.
Σύμφωνα με το meteo:
Αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός τις ημέρες των Χριστουγέννων με βροχές και τοπικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, πρόσκαιρα ενισχυμένους ανέμους στα πελάγη, χιονοπτώσεις στα ορεινά της βόρειας χώρας, αλλά και πρόσκαιρα την ημέρα των Χριστουγέννων σε περιοχές της Θράκης με χαμηλότερο υψόμετρο.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr:
-Την Τετάρτη 24/12 (Παραμονή Χριστουγέννων) προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά τμήματα, που βαθμιαία κατά τη διάρκεια της ημέρας θα επεκταθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας μας (συμπερ/μένων των πόλεων Αθήνας και Θεσσαλονίκης).
-Κατά τη διάρκεια της Πέμπτης 25/12 (Χριστούγεννα), βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ανατολικά τμήματα (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος.
Στην Αττική αυτή την ώρα βρέχει στις εξής περιοχές:
-Μαρούσι
Παρότι δεν αναμένονται ακραία φαινόμενα, οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους έντονες, γεγονός που επιβάλλει αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα ενόψει των αυξημένων μετακινήσεων των ημερών, με τη χώρα να βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό.
Ήδη από χθες το βράδυ, ισχυρές καταιγίδες επηρέασαν το Ιόνιο, ενώ σήμερα βροχοπτώσεις σημειώνονται στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένεται νέα ένταση των φαινομένων στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο, τη Μακεδονία και το δυτικό τμήμα της Θεσσαλίας, ενώ προς το βράδυ οι βροχές και οι καταιγίδες θα επεκταθούν στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο.
Τα φαινόμενα θα εκδηλώνονται κυρίως σε θαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές, ενώ η Κρήτη αναμένεται να επηρεαστεί ελάχιστα, με περιορισμένες μόνο βροχοπτώσεις.
Οι άνεμοι πνέουν κυρίως νότιοι έως νοτιοανατολικοί, φτάνοντας τα 6 μποφόρ στα πελάγη, διατηρώντας τη θερμοκρασία σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 12–14 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά και νότια έως 15–16 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη θα φτάσει τους 17–18 βαθμούς.
Σύμφωνα με το meteo:
Αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός τις ημέρες των Χριστουγέννων με βροχές και τοπικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, πρόσκαιρα ενισχυμένους ανέμους στα πελάγη, χιονοπτώσεις στα ορεινά της βόρειας χώρας, αλλά και πρόσκαιρα την ημέρα των Χριστουγέννων σε περιοχές της Θράκης με χαμηλότερο υψόμετρο.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr:
-Την Τετάρτη 24/12 (Παραμονή Χριστουγέννων) προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά τμήματα, που βαθμιαία κατά τη διάρκεια της ημέρας θα επεκταθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας μας (συμπερ/μένων των πόλεων Αθήνας και Θεσσαλονίκης).
-Κατά τη διάρκεια της Πέμπτης 25/12 (Χριστούγεννα), βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ανατολικά τμήματα (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος.
Στην Αττική αυτή την ώρα βρέχει στις εξής περιοχές:
-Μαρούσι
-Ασπρόπυργο
-Αλιμος
-Πειραιάς
-Χαϊδάρι
-Πετρούπολη
-Ελληνικό
Στον παρακάτω χάρτη, δίνεται το εκτιμώμενο αθροιστικό ύψος υετού (βροχή/χιόνι) από την Τετάρτη 24/12 έως και την Πέμπτη 25/12/2025.
Στη Θεσσαλονίκη οι βροχοπτώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει, με ένταση των φαινομένων από το απόγευμα, κυρίως στο ανατολικό τμήμα του νομού. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 12–13 βαθμούς Κελσίου.
Την Παρασκευή, το βορειοανατολικό ρεύμα θα επικρατήσει σε μεγάλο μέρος της χώρας, προκαλώντας πτώση της θερμοκρασίας. Τοπικές βροχές αναμένονται σε Θεσσαλία, Σποράδες, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη, χωρίς έντονα φαινόμενα.
Το Σαββατοκύριακο ο καιρός βελτιώνεται αισθητά, με περιορισμένα φαινόμενα και επιστροφή της θερμοκρασίας σε κανονικά έως ελαφρώς χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα, συνοδευόμενα από διαστήματα ηλιοφάνειας.
Τέλος, χιονοπτώσεις αναμένονται μόνο σε μεγάλα υψόμετρα, άνω των 1.200 μέτρων, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας.
-Αλιμος
-Πειραιάς
-Χαϊδάρι
-Πετρούπολη
-Ελληνικό
Στον παρακάτω χάρτη, δίνεται το εκτιμώμενο αθροιστικό ύψος υετού (βροχή/χιόνι) από την Τετάρτη 24/12 έως και την Πέμπτη 25/12/2025.
Ο καιρός σήμερα 24/12 σε Αττική και ΘεσσαλονίκηΣτην Αττική αναμένεται αυξημένη συννεφιά, με βροχές από τις προμεσημβρινές ώρες και εντονότερα φαινόμενα το απόγευμα, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και καταιγίδες. Βροχές ενδέχεται να συνεχιστούν και κατά τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3–4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 16 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη οι βροχοπτώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει, με ένταση των φαινομένων από το απόγευμα, κυρίως στο ανατολικό τμήμα του νομού. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 12–13 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός των ΧριστουγέννωνΤην Πέμπτη τα έντονα φαινόμενα μετατοπίζονται ανατολικότερα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη και βόρειο – ανατολικό Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παρουσιάσει πρόσκαιρη βελτίωση, χωρίς ωστόσο να λείψουν τοπικές βροχές, κυρίως από το απόγευμα στο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοανατολικούς, φτάνοντας τα 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο.
Την Παρασκευή, το βορειοανατολικό ρεύμα θα επικρατήσει σε μεγάλο μέρος της χώρας, προκαλώντας πτώση της θερμοκρασίας. Τοπικές βροχές αναμένονται σε Θεσσαλία, Σποράδες, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη, χωρίς έντονα φαινόμενα.
Το Σαββατοκύριακο ο καιρός βελτιώνεται αισθητά, με περιορισμένα φαινόμενα και επιστροφή της θερμοκρασίας σε κανονικά έως ελαφρώς χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα, συνοδευόμενα από διαστήματα ηλιοφάνειας.
Τέλος, χιονοπτώσεις αναμένονται μόνο σε μεγάλα υψόμετρα, άνω των 1.200 μέτρων, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα