Κίμων: Η πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Πολεμικού Ναυτικού - Τα τεχνικά της χαρακτηριστικά

Ο εφοπλιστής Πάνος Λασκαρίδης, ο Αντιναύαρχος Δημήτριος Κατάρας, ο πρόεδρος της Naval Group Pierre Éric Pommellet, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ κ. Χούπης και ο υπ. Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

«Με τις τέσσερις Belharra ο Ελληνισμός έχει το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό της Ιστορίας του» είπε ο Δένδιας

Πάνος Λασκαρίδης: «Ο “Κίμων” ανήκει σε όλους τους Έλληνες»

Ο εφοπλιστής Πάνος Λασκαρίδης, ο Αντιναύαρχος Δημήτριος Κατάρας και ο απεσταλμένος του ΘΕΜΑτος, Μηνάς Τσαμόπουλος



Κατά την τελετή παράδοσης ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας τόνισε μεταξύ άλλων ότιΌπως είπε, η Φρεγάτα Κίμων φέρει ένα βαρύ και ιστορικό όνομα.«Ο στρατηγός Κίμων συνέδεσε την ασφάλεια με την ακμή της αθηναϊκής δημοκρατίας», είπε και τόνισε πως «ο Κίμων επιστρέφει στη Μεσόγειο 2.500 χρόνια μετά για να αποτυπώσει την ισχύ της Ελλάδας». Όπως τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, η φρεγάτα ενισχύει την δυνατότητά μας να προβάλλουμε τις ευρωπαϊκές αξίας ακόμη περισσότερο. «Παράλληλα ο κ. Δένδιας ανακοίνωσε πως υπάρχει συμφωνία για συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας από εδώ και πέρα σε ποσοστό 25% των παραγωγών. «Η Ελλάδα ισχυροποιείται όχι για να απειλεί αλλά για να προστατεύει και να εγγυάται το Διεθνές Δίκαιο» είπε με έμφαση.Ο Πάνος Λασκαρίδης χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «σπουδαία», τόσο σε προσωπικό επίπεδο –καθώς, όπως είπε, η Πολιτεία του έκανε την ύψιστη τιμή να τον ορίσει ανάδοχο της φρεγάτας– όσο και για τον κυβερνήτη και το πλήρωμα, σε μια κρίσιμη στιγμή της ναυτικής τους διαδρομής. Κυρίως, όμως, τόνισε ότι πρόκειται για μια σημαντική ημέρα για τον Στόλο, το Πολεμικό Ναυτικό και συνολικά για την Πατρίδα.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον διαχρονικό ρόλο του ελληνικού στόλου, υπογραμμίζοντας ότιΌπως σημείωσε, εδώ και αιώνες ο ελληνικός στόλος δεν υπέστειλε ποτέ τη σημαία του, δεν ηττήθηκε και έχει γράψει σελίδες άφθαρτης δόξας στην ελληνική ιστορία.Αναφερόμενος στην ένταξη της φρεγάτας «Κίμων» στον στόλο,– θα επιτελέσουν την αποστολή που διαχρονικά αναλαμβάνει ο Ελληνισμός: τον έλεγχο και την ασφάλεια του Αιγαίου και των γύρω θαλασσών. Όπως είπε, τα πλοία αυτά θα έχουν καθήκον την προστασία της εθνικής ανεξαρτησίας, της αξιοπρέπειας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων και αναθεωρητικών απειλών στην ευρύτερη περιοχή.Ο κ. Λασκαρίδης υπογράμμισε ότικαθώς αποκτήθηκε με τον κόπο και το υστέρημα του ελληνικού λαού, και γι’ αυτό πρέπει να θεωρείται κοινή εθνική περιουσία, όπως και όλα τα πλοία του στόλου.Στο πλαίσιο της ομιλίας τουγια την εξαιρετική συνεργασία και τις τεχνικές τους δυνατότητες, χαρακτηρίζοντας τη φρεγάτα ως ένα από τα καλύτερα πλοία στον κόσμο στην κατηγορία της. Παράλληλα,κάνοντας αναφορά στη μακρά ιστορία συμμαχίας Ελλάδας–Γαλλίας και στους κοινούς αγώνες των δύο λαών για δημοκρατία και ελευθερία.Κλείνοντας, απηύθυνε ευχές στον κυβερνήτη και το πλήρωμα της φρεγάτας «Κίμων» για «καλά ταξίδια και ήρεμες θάλασσες», ευχόμενος ο Άγιος Νικόλαος να βρίσκεται πάντα στην πλώρη του πλοίου.Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, επιβιβάστηκαν τα 128 στελέχη του πρώτου πληρώματος, τα οποία ανέλαβαν τη φρεγάτα σε μια μεταβατική αλλά καθοριστική φάση: από την παράδοση στην επιχειρησιακή αφομοίωση.Η Φ/Γ «ΚΙΜΩΝ»Εκεί θα ολοκληρωθεί η πρώτη πλήρης σύζευξη των αισθητήρων, του συστήματος μάχης και των οπλικών συστημάτων σε πραγματικές συνθήκες.Στη συνέχεια, το πλοίοΑπό εκείνο το σημείο και μετά, θα αρχίσει η εσωτερική διαδικασία ένταξης στον Στόλο: πιστοποιήσεις, δοκιμές σε ελληνικά δίκτυα, εκπαίδευση σε εθνικές διαδικασίες και σταδιακή ανάληψη ρόλων.Η ένταξη της Φ/Γ «ΚΙΜΩΝ» στον στόλο του Πολεμικού ΝαυτικούΤο πλοίο δεν προστίθεται απλώς στον κατάλογο των μονάδων επιφανείας. Εισάγει μια διαφορετική αντίληψη για το πώς σχεδιάζεται, διοικείται και επιχειρεί ένας σύγχρονος στόλος.Συλλέγει, επεξεργάζεται και διανέμει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας τη συνολική εικόνα τακτικής κατάστασης.αλλά στη δυνατότητα να συνεργάζεται με αεροπορικά μέσα, άλλες ναυτικές μονάδες και κέντρα διοίκησης, μετατρέποντας την πληροφορία σε επιχειρησιακό πλεονέκτημα.Παράλληλα, η «ΚΙΜΩΝ» καλύπτει κρίσιμα επιχειρησιακά κενά: αεράμυνα περιοχής, ανθυποβρυχιακή επιτήρηση μεγάλου βάθους και προστασία ναυτικών σχηματισμών σε περιβάλλον αυξημένων απειλών. Πρόκειται για δυνατότητες που μέχρι σήμερα δεν συνυπήρχαν συγκεντρωμένες σε μία ελληνική μονάδα επιφανείας.Η ανάγκη για άμεση ενίσχυση του στόλου επιφανείας αναδείχθηκε με ένταση κατά την ελληνοτουρκική κρίση του 2020. Η πλήρηςανέδειξε τόσο την επιχειρησιακή ετοιμότητα των πληρωμάτων όσο και τα όρια των γερασμένων πλοίων.Την ίδια περίοδο,Η συμφωνία για τα μαχητικά Rafale άνοιξε τον δρόμο, αλλά η απόφαση για τις φρεγάτες FDI αποτέλεσε το πραγματικό σημείο καμπής. Η δημιουργία ελληνικού κλιμακίου στη Λοριάν, η παραχώρηση θέσεων στη γραμμή παραγωγής και η επιτάχυνση των διαδικασιών κατέστησαν εφικτό ένα χρονοδιάγραμμα που, υπό άλλες συνθήκες,Η «ΚΙΜΩΝ» δεν είναι μεμονωμένο έργο. Είναι η πρώτη πράξη ενός συνολικού σχεδιασμού που προβλέπει συνολικά τέσσερις φρεγάτες FDI και συμπληρωματικές μονάδες, με στόχο τη ριζική ανανέωση του στόλου επιφανείας μέσα στην επόμενη δεκαετία.Η «ΚΙΜΩΝ» είναι η πρώτη ελληνική φρεγάτα τύπου FDI HN και έχει σχεδιαστεί εξαρχής ως πλήρως ψηφιακό πολεμικό πλοίο.• Μήκος: περίπου 122 μέτρα• Εκτόπισμα: περίπου 4.500 τόνοι• Πλήρωμα: 120–130 άτομα• Πρόωση: συνδυασμός ντιζελοκινητήρων και ηλεκτρικής πρόωσης, με έμφαση στη χαμηλή ακουστική υπογραφή• Μέγιστη ταχύτητα: άνω των 27 κόμβωνΑισθητήρες και σύστημα μάχης• Ραντάρ Thales Sea Fire AESA 4D, τοποθετημένο στο PSIM (Panoramic Sensor & Intelligence Module)• Σόναρ κύτους και συρόμενο σόναρ CAPTAS-4, που προσδίδουν ισχυρό ανθυποβρυχιακό αποτύπωμα• Πλήρως δικτυοκεντρικό σύστημα μάχης, σχεδιασμένο για ταυτόχρονη διαχείριση πολλαπλών απειλώνΟπλισμός• Εκτοξευτές VLS A50 Sylver για βλήματα Aster 30, παρέχοντας για πρώτη φορά σε ελληνική φρεγάτα δυνατότητα αεράμυνας περιοχής• Αντιπλοϊκοί πύραυλοι Exocet MM40 Block 3C• Σύστημα εγγύς αντιαεροπορικής άμυνας RAM• Τορπίλες MU90• Δυνατότητα επιχειρήσεων με ελικόπτερο ναυτικής συνεργασίας• Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2020: Ελληνοτουρκική κρίση στην Αν. Μεσόγειο• 10 Σεπτεμβρίου 2021: 85η ΔΕΘ – Προαναγγελία ενίσχυσης Π.Ν.• 28 Σεπτεμβρίου 2021: Υπογραφή ελληνογαλλικής συμφωνίας στο Παρίσι• 16 Δεκεμβρίου 2021: Κοπή πρώτου χάλυβα φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ»• 24 Μαρτίου 2022: Υπογραφή συμβάσεων 3+1 FDI στο Θ/Κ «Αβέρωφ»• 27 Σεπτεμβρίου 2022: Ανακοίνωση ονομάτων φρεγατών• 22 Οκτωβρίου 2022: Τοποθέτηση πρώτου τμήματος σε dry dock• 28 Σεπτεμβρίου 2023: Τεχνική καθέλκυση «ΚΙΜΩΝ»• 4 Οκτωβρίου 2023: Επίσημη καθέλκυση παρουσία Ν. Δένδια• 8 Νοεμβρίου 2023: Εγκατάσταση ιστού PSIM• Μάρτιος – Απρίλιος 2024: Ενεργοποίηση συστημάτων και VLS• 21 Μαΐου 2025: Έναρξη θαλάσσιων δοκιμών• 14 Νοεμβρίου 2025: Υπογραφή σύμβασης 4ης FDI• 18 Δεκεμβρίου 2025: Ύψωση ελληνικής σημαίας – Παράδοση «ΚΙΜΩΝ»