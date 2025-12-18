Το αυθεντικό «διπαράλληλον» του ναυάρχου Κουντουριώτη δώρισε στον κυβερνήτη του Κίμωνα ο Πάνος Λασκαρίδης, δείτε βίντεο

Αυτό το δώρο θα ήθελα να είναι στη γέφυρα και όταν το βλέπετε εσείς και οι επόμενοι κυβερνήτες να θυμάστε εκείνο τον ναύαρχο που δόξασε την Ελλάδα και το Πολεμικό Ναυτικό, είπε ο κ. Λασκαρίδης