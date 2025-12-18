Το αυθεντικό «διπαράλληλον» του ναυάρχου Κουντουριώτη δώρισε στον κυβερνήτη του Κίμωνα ο Πάνος Λασκαρίδης, δείτε βίντεο
Αυτό το δώρο θα ήθελα να είναι στη γέφυρα και όταν το βλέπετε εσείς και οι επόμενοι κυβερνήτες να θυμάστε εκείνο τον ναύαρχο που δόξασε την Ελλάδα και το Πολεμικό Ναυτικό, είπε ο κ. Λασκαρίδης
Δώρο το το αυθεντικό «διπαράλληλον» του ναυάρχου Κουντουριώτη, κυβερνήτη του Αβέρωφ, έδωσε στον κυβερνήτη της φρεγάτας Belharra που παράλαβε σήμερα το Πολεμικό Ναυτικό, ο Πάνος Λασκαρίδης.
Ο εφοπλιστής ονομάτισε την φρεγάτα «Κίμων» που παράλαβε σήμερα η Ελλάδα στην τελετή που έγινε στη Λοριάν της Γαλλίας. Ο κ. Λασκαρίδης αφού έκοψε την κορδέλα, επεφύλασσε ένα δώρο για τον κυβερνήτη του «Κίμωνα», αντιπλοίαρχο Γιάννη Κιζάνη Π.Ν.
«Αναλαμβάνεται την πλοιαρχία αυτού του πλοίου το οποίο είναι ένα θαύμα τεχνικής. Και στι αφορά τη ναυτιλία και τη ναυσιπλοΐα είναι εξοπλισμένο με τα τελειότερα μηχανήματα. Όμως και τα τελειότερα μηχανήματα, καμία φορά αστοχούν. Ως εκ τούτου πρέπει να έχουμε πάντα και μία εναλλακτική λύση. Για αυτό σας έχω φέρει εγώ σήμερα σαν δώρο απλό το οποίο όλοι το ξέρουμε γιατί με αυτό ξεκινήσαμε. Ένα διπαράλληλο κανόνα για να το χρησιμοποιείτε αν ποτέ χρειαστεί. Αυτός δεν είναι κοινός. Είναι αυτός που χρησιμοποιούσε ο ναύαρχος Κουντουριώτης στη γέφυρα του Αβέρωφ όταν σχεδίαζε τον πλου και την επίθεση στις ναυμαχίες της Έλλης και της Λήμνου. Όπου όπως ξέρουμε όλοι κατατρόπωσε τον οθωμανικό στόλο, απελευθέρωσε τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και συνετέλεσε τα μέγιστα στο να νικήσουν οι σύμμαχοι τον Α’ Βαλκανικό Πόλεμο και η Ελλάς να διπλασιάσει το μέγεθός της. Αυτό το δώρο θα ήθελα να είναι στη γέφυρα και όταν το βλέπετε εσείς και οι επόμενοι κυβερνήτες να θυμάστε εκείνο τον ναύαρχο που δόξασε την Ελλάδα και το Πολεμικό Ναυτικό», είπε ο κ. Λασκαρίδης απευθυνόμενος στον κυβερνήτη της φρεγάτας Belharra.
