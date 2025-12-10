Εξαφανίστηκε 16χρονη στην Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Εξαφάνιση Χαμόγελο του Παιδιού Αθήνα Σουδάν

Εξαφανίστηκε 16χρονη στην Αθήνα

Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο

Εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα, 16χρονη με καταγωγή από το Σουδάν.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Νάγκλα (ον.) Αλαμίν (επ.), έχει ύψος 1,65 μ., βάρος 50 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και μπεζ μπουφάν.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
