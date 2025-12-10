Ταυτοποιήθηκαν τέσσερα άτομα για τα επεισόδια αγροτών - αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Αγρότες Θεσσαλονίκη Επεισόδια Μπλόκα αγροτών

Ταυτοποιήθηκαν τέσσερα άτομα για τα επεισόδια αγροτών - αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη

Η ταυτοποίηση αφορά σε ένα άτομο που πέταξε πέτρα, στον οδηγό του τρακτέρ που κινήθηκε προς τους αστυνομικούς και σε άλλα δύο που φώναζαν «πάτα τον»

Ταυτοποιήθηκαν τέσσερα άτομα για τα επεισόδια αγροτών - αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη
18 ΣΧΟΛΙΑ
Στην ταυτοποίηση τεσσάρων ατόμων για τα επεισόδια που σημειώθηκαν την προηγούμενη Παρασκευή μεταξύ αγροτών και αστυνομικών στα Πράσινα Φανάρια στη Θεσσαλονίκη, στον δρόμο προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία», προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η ταυτοποίηση αφορά σε ένα άτομο που πέταξε πέτρα, στον οδηγό του τρακτέρ που κινήθηκε προς τους αστυνομικούς και σε άλλα δύο που φώναζαν «πάτα τον».

Η δικογραφία που σχηματίστηκε, έχει αποσταλεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Αγρότης κάνει όπισθεν το τρακτέρ προς τους αστυνομικούς (3)
18 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης