Ταυτοποιήθηκαν τέσσερα άτομα για τα επεισόδια αγροτών - αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη
Η ταυτοποίηση αφορά σε ένα άτομο που πέταξε πέτρα, στον οδηγό του τρακτέρ που κινήθηκε προς τους αστυνομικούς και σε άλλα δύο που φώναζαν «πάτα τον»
Στην ταυτοποίηση τεσσάρων ατόμων για τα επεισόδια που σημειώθηκαν την προηγούμενη Παρασκευή μεταξύ αγροτών και αστυνομικών στα Πράσινα Φανάρια στη Θεσσαλονίκη, στον δρόμο προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία», προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές.
Όπως έχει γίνει γνωστό, η ταυτοποίηση αφορά σε ένα άτομο που πέταξε πέτρα, στον οδηγό του τρακτέρ που κινήθηκε προς τους αστυνομικούς και σε άλλα δύο που φώναζαν «πάτα τον».
Η δικογραφία που σχηματίστηκε, έχει αποσταλεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
