Μια κούπα καφέ, μια αφορμή για ισότητα - Με δράσεις που ενισχύουν την καθημερινότητα και δημιουργούν νέες δυνατότητες, ο NESCAFÉ® προάγει την ισότιμη συμμετοχή και την εμπειρία μάθησης.
Τραγικός θάνατος για 12χρονο σε άφιξη μεταναστών στη Σάμο: Βρέθηκε νεκρός στο νερό χτυπημένο από την προπέλα
Τραγικός θάνατος για 12χρονο σε άφιξη μεταναστών στη Σάμο: Βρέθηκε νεκρός στο νερό χτυπημένο από την προπέλα
Με την ίδια βάρκα έφτασαν στην παραλία Σβάλα έφτασαν συνολικά 37 παράνομοι μετανάστες
Τραγωδία το πρωί της Δευτέρας κατά την άφιξη βάρκας με παράνομους μετανάστες στη Σάμο με έναν 12χρονο να εντοπίζεται νεκρός από λιμενικούς.
Σύμφωνα με το samos24.gr το ανήλικο αγόρι εντοπίστηκε νεκρό στην παραλία Σβάλα έχοντας χτυπηθεί από την προπέλα της μηχανής της βάρκας.
Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη ο θανάσιμος τραυματισμός, εστιάζοντας στη στιγμή της προσέγγισης της βάρκας στην ακτή.
Συνολικά στην ίδια παραλία έφτασαν λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα συνολικά 37 παράνομοι μετανάστες.
Όπως αναφέρει το samos 24.gr είχε προηγηθεί μια ακόμη αποβίβαση αλλοδαπών νωρίτερα το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή Λιβαδάκι στον Άγιο Κωνσταντίνο.
Σύμφωνα με το samos24.gr το ανήλικο αγόρι εντοπίστηκε νεκρό στην παραλία Σβάλα έχοντας χτυπηθεί από την προπέλα της μηχανής της βάρκας.
Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη ο θανάσιμος τραυματισμός, εστιάζοντας στη στιγμή της προσέγγισης της βάρκας στην ακτή.
Συνολικά στην ίδια παραλία έφτασαν λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα συνολικά 37 παράνομοι μετανάστες.
Όπως αναφέρει το samos 24.gr είχε προηγηθεί μια ακόμη αποβίβαση αλλοδαπών νωρίτερα το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή Λιβαδάκι στον Άγιο Κωνσταντίνο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα