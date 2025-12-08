Τραγικός θάνατος για 12χρονο σε άφιξη μεταναστών στη Σάμο: Βρέθηκε νεκρός στο νερό χτυπημένο από την προπέλα
ΕΛΛΑΔΑ
Σάμος Παράνομοι μετανάστες Βάρκα Λιμενικό

Τραγικός θάνατος για 12χρονο σε άφιξη μεταναστών στη Σάμο: Βρέθηκε νεκρός στο νερό χτυπημένο από την προπέλα

Με την ίδια βάρκα έφτασαν στην παραλία Σβάλα έφτασαν συνολικά 37 παράνομοι μετανάστες

Τραγικός θάνατος για 12χρονο σε άφιξη μεταναστών στη Σάμο: Βρέθηκε νεκρός στο νερό χτυπημένο από την προπέλα
5 ΣΧΟΛΙΑ
Τραγωδία το πρωί της Δευτέρας κατά την άφιξη βάρκας με παράνομους μετανάστες στη Σάμο με έναν 12χρονο να εντοπίζεται νεκρός από λιμενικούς.

Σύμφωνα με το samos24.gr το ανήλικο αγόρι εντοπίστηκε νεκρό στην παραλία Σβάλα έχοντας χτυπηθεί από την προπέλα της μηχανής της βάρκας.

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη ο θανάσιμος τραυματισμός, εστιάζοντας στη στιγμή της προσέγγισης της βάρκας στην ακτή.

Συνολικά στην ίδια παραλία έφτασαν λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα συνολικά 37 παράνομοι μετανάστες.

Όπως αναφέρει το samos 24.gr είχε προηγηθεί μια ακόμη αποβίβαση αλλοδαπών νωρίτερα το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή Λιβαδάκι στον Άγιο Κωνσταντίνο.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Garmin: ηγέτης και στα ηλεκτρονικά για σκάφη

Με λύσεις που περιλαμβάνουν GPS Plotter, βυθόμετρα, όργανα, αυτόματο πιλότο, ηχοσυστήματα, VHF, κάμερες, ραντάρ και πολλά ακόμα, μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες κάθε σκάφους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης