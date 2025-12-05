Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
ΔΥΠΑ: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την 9η Συμπληρωματική Πρόσκληση του Μητρώου Εκπαιδευτικών
Οι Σχολές Μαθητείας υλοποιούν το δυικό σύστημα εκπαίδευσης, συνδυάζοντας θεωρία, εργαστηριακή εκπαίδευση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με αμοιβή και ασφάλιση
Από σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, στις 13:00, ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την ενίσχυση του Μητρώου Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), σε ειδικότητες και γεωγραφικές περιοχές όπου έχουν εξαντληθεί οι ισχύοντες πίνακες κατάταξης.
Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, στις 23:59, με στόχο την άμεση κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των δομών της ΔΥΠΑ με αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, για διάστημα έως ενός διδακτικού έτους.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το 77% των αποφοίτων των Σχολών της ΔΥΠΑ βρίσκει εργασία μέσα σε 12 μήνες από την αποφοίτησή του, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη σύνδεση των προγραμμάτων με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και τον ρόλο της ΔΥΠΑ στη μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση.
Υποβολή αιτήσεωνΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του gov.gr με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet, ακολουθώντας τη διαδρομή: gov.gr → Εκπαίδευση → Επαγγελματίες εκπαίδευσης → Μητρώο αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ.
Η ΔΥΠΑ στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και ΚατάρτισηΌπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΔΥΠΑ αποτελεί τον μεγαλύτερο δημόσιο φορέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με πανελλαδικό δίκτυο, το οποίο περιλαμβάνει 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας, 7 Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ), 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), 6 Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) και 2 Εκπαιδευτικά Κέντρα για ‘Ατομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).
