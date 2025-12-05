ΔΥΠΑ: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την 9η Συμπληρωματική Πρόσκληση του Μητρώου Εκπαιδευτικών

Οι Σχολές Μαθητείας υλοποιούν το δυικό σύστημα εκπαίδευσης, συνδυάζοντας θεωρία, εργαστηριακή εκπαίδευση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με αμοιβή και ασφάλιση