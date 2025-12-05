Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στην Καλαμάτα, απεγκλωβίστηκε 86χρονος οδηγός
Ο ηλικιωμένος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας για τη διενέργεια προληπτικών εξετάσεων
Απεγκλωβίστηκε, με τη συνδρομή στελεχών του λιμενικού και της πυροσβεστικής, 86χρονος οδηγός, το όχημα του οποίου έπεσε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στη θάλασσα, ανατολικά της προβλήτας του λιμένα Καλαμάτας.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στελέχη του λιμενικού που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν το ημιβυθισμένο Ι.Χ.Ε. όχημα και με τη συνδρομή στελεχών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, απεγκλώβισαν τον επιβάτη του οχήματος.
Ο 86χρονος, που ήταν και ο μοναδικός επιβαίνων, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας για τη διενέργεια προληπτικών εξετάσεων. Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας.
