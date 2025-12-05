Οδηγός φορτηγού μπήκε ανάποδα στην εθνική Αθηνών-Θεσσαλονίκης από τα Μάλγαρα μέχρι τον Κόμβο Κλειδίου
ΕΛΛΑΔΑ
Φορτηγό Μάλγαρα Εθνική Οδός

Βούλγαρος ο οδηγός, συνελήφθη από την ΕΛΑΣ

Στράτος Λούβαρης
Συναγερμό προκάλεσε στην αστυνομία το πρωί της Παρασκευής η κίνηση ενός φορτηγού που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Αθηνών από τα διόδια Μαλγάρων.

Το φορτηγό, σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασε με τον τρόπο αυτό έως τον κόμβο Κλειδίου όπου το σταμάτησαν οι αστυνομικοί.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο οδηγός της νταλίκας είναι από τη Βουλγαρία.

Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για «επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία»
