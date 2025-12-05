Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Οδηγός φορτηγού μπήκε ανάποδα στην εθνική Αθηνών-Θεσσαλονίκης από τα Μάλγαρα μέχρι τον Κόμβο Κλειδίου
Βούλγαρος ο οδηγός, συνελήφθη από την ΕΛΑΣ
Συναγερμό προκάλεσε στην αστυνομία το πρωί της Παρασκευής η κίνηση ενός φορτηγού που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Αθηνών από τα διόδια Μαλγάρων.
Το φορτηγό, σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασε με τον τρόπο αυτό έως τον κόμβο Κλειδίου όπου το σταμάτησαν οι αστυνομικοί.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο οδηγός της νταλίκας είναι από τη Βουλγαρία.
Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για «επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία»
