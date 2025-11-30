Άδωνις Γεωργιάδης: Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Τσίπρα για τη διαφήμιση
Άδωνις Γεωργιάδης Αλέξης Τσίπρας

Άδωνις Γεωργιάδης: Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Τσίπρα για τη διαφήμιση

«Αν δεν ήταν η Ευγενία δεν έβγαινε το βιβλίο, εκείνη το είναι ο ιθύνων νους γύρω από όλο αυτό», είπε ο υπουργός Υγείας

Άδωνις Γεωργιάδης: Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Τσίπρα για τη διαφήμιση
Για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ρώμη», την αντιπολίτευση και τις αγροτικές κινητοποιήσεις μίλησε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο ΕΡΤnews.

«Οφείλω να ευχαριστήσω τον κ. Τσίπρα μια και το είπατε, γιατί όλο αυτό με τα βίντεο που ανταλλάξαμε προφανώς λειτούργησε λίγο διαφημιστικά. (…) Εγώ έχω μια σειρά βιβλίων στην ελληνική αγορά που λέγονται απλά μαθήματα ιστορίας που έχω κάνει. Έχω πάρει τα μαθήματα που έκανα ως καθηγητής πάρα πολλά χρόνια, έχουμε πάρει το βιβλίο, το έχουμε κάνει σκριπτ δηλαδή από την ομιλία του έχω κάνει κείμενο και μετά κάθομαι και το χτενίζω και διορθώνω κάποια λάθη. Προσθέτω κάποια πράγματα που είναι πολύ πιο εύκολο από το να γράφω από την αρχή. (…) Το βιβλίο πάντως αυτό να ξέρετε για τη Ρώμη. Αν δεν ήταν η Ευγενία δεν έβγαινε το βιβλίο, εκείνη το είναι ο ιθύνων νους γύρω από όλο αυτό», είπε αρχικά σχετικά με το βιβλίο του «Ρώμη».

