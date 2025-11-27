Εντοπίστηκαν 161 αυτοκίνητα που παραβίαζαν το καθεστώς ακινησίας - Πάνω από 1,6 εκ. ευρώ τα πρόστιμα

Ταυτόχρονα η ΑΑΔΕ εντόπισε και άλλα οχήματα, που είχαν δηλωθεί ως τρακαρισμένα ή για ανταλλακτικά, αλλά είχαν ανακατασκευαστεί σε μάντρες και συνεργεία και κυκλοφορούσαν επίσης χωρίς νόμιμα στοιχεία στους δρόμους