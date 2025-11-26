Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Τραγωδία στη Φθιώτιδα: 50χρονος πέθανε μετά από τσίμπημα μέλισσας - Έτρεξε να σωθεί και βγήκε εκτός δρόμου με το αυτοκίνητο
Ο 50χρονος γνώριζε πως ήταν αλλεργικός και έσπευσε με το ΙΧ του στο κοντινότερο φαρμακείο – Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και τον εντόπισε ένας από την παρέα του ο οποίος και τον μετέφερε – Θα γίνει νεκροψία
Τραγωδία σε χωριό του Δομοκού στη Φθιώτιδα, όπου ένας 50χρονος άφησε την τελευταία του πνοή μετά από τσίμπημα μέλισσας.
Ο άνδρας είχε πάει με την παρέα του σε ορεινή περιοχή των Γαβρακίων Δομοκού για κυνήγι, όταν τον τσίμπησε μέλισσα στο αυτί. Γνωρίζοντας ότι είναι αλλεργικός στα έντομα, έσπευσε αμέσως με το αυτοκίνητό του στο κοντινότερο φαρμακείο, που βρίσκεται στην Εκκάρα για ένεση αδρεναλίνης, σύμφωνα με το lamiareport.gr.
Στη διαδρομή όμως, πιθανότατα και λόγω των συμπτωμάτων από το τσίμπημα, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και εξετράπη της πορείας του προσκρούοντας σε ανάχωμα. Ένας από την παρέα του που ανησύχησε και είχε σπεύσει να τον ακολουθήσει με το δικό του όχημα, τον εντόπισε ενώ είχε ακόμη τις αισθήσεις του και τον μετέφερε στο φαρμακείο, όπου προσπάθησαν να του παράσχουν πρώτες βοήθειες ωστόσο η κατάστασή του ήταν ήδη πολύ σοβαρή.
Συγχρόνως είχε ειδοποιηθεί ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Δομοκού, που έφτασε στο φαρμακείο με γιατρούς, αλλά οι προσπάθειες ανάνηψης απέβησαν άκαρπες. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Για την υπόθεση ενημερώθηκε και το αστυνομικό τμήμα Δομοκού, που προχώρησε στην παραγγελία διενέργειας νεκροψίας - νεκροτομής, που θα ρίξει φως στα αίτια θανάτου.
