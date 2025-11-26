Τραγωδία στη Φθιώτιδα: 50χρονος πέθανε μετά από τσίμπημα μέλισσας - Έτρεξε να σωθεί και βγήκε εκτός δρόμου με το αυτοκίνητο

Ο 50χρονος γνώριζε πως ήταν αλλεργικός και έσπευσε με το ΙΧ του στο κοντινότερο φαρμακείο – Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και τον εντόπισε ένας από την παρέα του ο οποίος και τον μετέφερε – Θα γίνει νεκροψία