Νέο δημοτικό πάρκινγκ στην πλατεία Κοτζιά με 500 θέσεις στάθμευσης - Πότε θα παραδοθεί το έργο
Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, παρουσίασε το έργο μέσω ανάρτησης στα social media
Ο Δήμος Αθηναίων προχωρά στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για το κέντρο της πρωτεύουσας, καθώς σχεδιάζει την κατασκευή νέου υπόγειου δημοτικού πάρκινγκ 500 θέσεων στην πλατεία Κοτζιά – μια υποδομή που αναμένεται να αποσυμφορήσει σημαντικά την περιοχή και να βελτιώσει τις συνθήκες καθημερινής μετακίνησης.
Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, παρουσίασε το έργο μέσω ανάρτησής του στο Facebook, τονίζοντας: «Η Αθήνα προχωρά, με έργα. Το νέο δημοτικό πάρκινγκ στην Πλατεία Κοτζιά με 500 νέες θέσεις στάθμευσης δίνει λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους Αθηναίους στο κέντρο της πόλης».
Στη συνέχεια ανέφερε πως, «μετά τις απαραίτητες διαδικασίες και την απομάκρυνση της προηγούμενης αναδόχου εταιρείας, συνεχίζουμε με καθαρό πλαίσιο και συνέπεια».
Όπως πρόσθεσε, «το πάρκινγκ θα παραδοθεί στο τέλος του χρόνου από τη ΔΑΕΜ, προσφέροντας μια νέα, σύγχρονη υποδομή στην καρδιά της πόλης βελτιώνοντας την καθημερινότητα κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών».
