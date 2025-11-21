Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 21 Νοεμβρίου - Μεγάλη Θεομητορική εορτή για την Ορθοδοξία
Θεομητορική εορτή της Χριστιανικής Εκκλησίας, με την οποία τιμάται η είσοδος για τους Ορθοδόξους και η εμφάνιση για τους Καθολικούς της μικρής Μαριάμ (Μαρίας) στο Ναό του Σολομώντος

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, μία από τις μεγαλύτερες Θεομητορικές εορτές: τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Ναό.

Η παράδοση αναφέρει πως οι γονείς της Παναγίας, ο Ιωακείμ και η Άννα, που επί χρόνια ήταν άτεκνοι, υποσχέθηκαν στον Θεό ότι, αν τους χάριζε παιδί, θα το αφιέρωναν σε Εκείνον. Έτσι, όταν η Μαρία έγινε τριών ετών, την οδήγησαν στον Ναό των Ιεροσολύμων, τηρώντας το τάμα τους.

ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2025 Live: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΟΡΘΡΟΣ 21 Νοεμβρίου Ζωντανά - Πύλη Τρικάλων


Κατά θαυμαστό τρόπο, η μικρή Μαρία ανέβηκε μόνη της τα δεκαπέντε σκαλιά που οδηγούσαν στο Ιερό. Την υποδέχθηκε ο Αρχιερέας Ζαχαρίας, ο μετέπειτα πατέρας του Ιωάννου του Προδρόμου, ο οποίος – φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα – την οδήγησε στο Άγιο των Αγίων, το πλέον ιερό σημείο του Ναού, όπου μόνο αυτός επιτρεπόταν να εισέρχεται μία φορά τον χρόνο. Αυτό το γεγονός συμβολίζει τη θεία εκλογή της Παναγίας ως σκεύος της Χάριτος, που θα γεννούσε τον Μεσσία.

Τα Εισόδια της Θεοτόκου. Πίνακας του Τζιοβάνι Μπατίστα Τσίμα


Στο Ναό η Θεοτόκος παρέμεινε έως τα δεκαπέντε της χρόνια, ζώντας σε απόλυτη καθαρότητα, προσευχή και υπακοή. Εκεί διαμορφώθηκε η πνευματική της προετοιμασία για το ανείπωτο μυστήριο της Ενανθρώπησης: την ημέρα που ο Αρχάγγελος Γαβριήλ θα της αναγγείλει ότι θα φέρει στον κόσμο τον Χριστό.

Η εορτή αυτή έχει μεγάλη σημασία στο λειτουργικό έτος, γιατί σηματοδοτεί:

-την επίσημη έναρξη της νηστείας των Χριστουγέννων,
-την πνευματική προετοιμασία για τη Γέννηση του Χριστού,
-και την τιμή στην Παναγία ως πρότυπο καθαρότητας, υπακοής και αφιέρωσης.

Για αυτό και η Εκκλησία χαρακτηρίζει τη σημερινή ημέρα ως “Προοίμιον της ευδοκίας του Θεού”, δηλαδή ως την αρχή του σχεδίου της σωτηρίας του ανθρώπου.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται επίσης Ο Όσιος Προκόπιος ο διά Χριστόν Σαλός, εκ Βιάτκας. Έζησε μια ζωή ριζικής ταπείνωσης και άσκησης. Προσποιήθηκε τον άφρονα, όχι από αδυναμία, αλλά από βαθιά πνευματική σοφία, για να καλύψει τις αρετές του και να διδάξει την αγάπη, την ελεημοσύνη και την ανεξικακία. Η Εκκλησία τον τιμά ως άνθρωπο φωτισμένο από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που έγινε στήριγμα και παρηγοριά για όσους τον πλησίαζαν.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»
Μαρία, Μάριος, Μαριέττα, Μαρίκα, Μάνια, Μυρέλλα, Μαριανός
Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη
Εισοδία
Βιργινία.
Λεμονιά
Πανωραία
Παναγιώτης, Παναγιώτα.
Σουλτάνα, Σούζυ, Τάνια

Εισόδια της Θεοτόκου - 21 Νοεμβρίου - Ποιοι Γιορτάζουν

Απολυτίκιο

Σήμερον της ευδοκίας Θεού το προοίμιον, και της των ανθρώπων σωτηρίας η προκήρυξις. Εν ναώ του Θεού τρανώς η Παρθένος δείκνυται, και τον Χριστόν τοις πάσι προκαταγγέλλεται. Αυτή και ημείς μεγαλοφώνως βοήσωμεν˙ Χαίρε της οικονομίας του Κτίστου η εκπλήρωσις.

Λαογραφία

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου για τους αγρότες, που την ονομάζουν, «της Παναγιάς της Αρχισπορίτισσας», της «Μεσοσπορίτισσας» ή της «Ξεσπορίτισσας», ανάλογα σε ποιο στάδιο βρίσκεται η σπορά. Λέγεται και «Πολυσπορίτισσα», επειδή την ημέρα αυτή συνηθίζουν να βράζουν σπόρους από τα γεωργικά τους προϊόντα, που άλλα τρώγουν και άλλα προσφέρουν για τα «χρόνια πολλά» και την ευδοκίμηση της σποράς. Σπόρους πηγαίνουν για ευλογία και στην εκκλησία.
Συνηθίζονται και μετεωρολογικές προβλέψεις. Όπως λέγουν «την ημέρα αυτή βασιλεύει η Πούλια, και όπως θα κάμει αυτή τη μέρα, θα κάμει και τις κατοπινές σαράντα μέρες».

Με πληροφορίες από ekklisiaonline - sansimera

