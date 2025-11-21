Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 21 Νοεμβρίου - Μεγάλη Θεομητορική εορτή για την Ορθοδοξία

Απολυτίκιο

Λαογραφία

Για αυτό και η Εκκλησία χαρακτηρίζει τη σημερινή ημέρα ως “Προοίμιον της ευδοκίας του Θεού”, δηλαδή ως την αρχή του σχεδίου της σωτηρίας του ανθρώπου.Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται επίσης Ο Όσιος Προκόπιος ο διά Χριστόν Σαλός, εκ Βιάτκας. Έζησε μια ζωή ριζικής ταπείνωσης και άσκησης. Προσποιήθηκε τον άφρονα, όχι από αδυναμία, αλλά από βαθιά πνευματική σοφία, για να καλύψει τις αρετές του και να διδάξει την αγάπη, την ελεημοσύνη και την ανεξικακία. Η Εκκλησία τον τιμά ως άνθρωπο φωτισμένο από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που έγινε στήριγμα και παρηγοριά για όσους τον πλησίαζαν.Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»Μαρία, Μάριος, Μαριέττα, Μαρίκα, Μάνια, Μυρέλλα, ΜαριανόςΔέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, ΠέπηΕισοδίαΒιργινία.ΛεμονιάΠανωραίαΠαναγιώτης, Παναγιώτα.Σουλτάνα, Σούζυ, ΤάνιαΣήμερον της ευδοκίας Θεού το προοίμιον, και της των ανθρώπων σωτηρίας η προκήρυξις. Εν ναώ του Θεού τρανώς η Παρθένος δείκνυται, και τον Χριστόν τοις πάσι προκαταγγέλλεται. Αυτή και ημείς μεγαλοφώνως βοήσωμεν˙ Χαίρε της οικονομίας του Κτίστου η εκπλήρωσις.Ιδιαίτερα σημαντική είναι η εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου για τους αγρότες, που την ονομάζουν, «της Παναγιάς της Αρχισπορίτισσας», της «Μεσοσπορίτισσας» ή της «Ξεσπορίτισσας», ανάλογα σε ποιο στάδιο βρίσκεται η σπορά. Λέγεται και «Πολυσπορίτισσα», επειδή την ημέρα αυτή συνηθίζουν να βράζουν σπόρους από τα γεωργικά τους προϊόντα, που άλλα τρώγουν και άλλα προσφέρουν για τα «χρόνια πολλά» και την ευδοκίμηση της σποράς. Σπόρους πηγαίνουν για ευλογία και στην εκκλησία.Συνηθίζονται και μετεωρολογικές προβλέψεις. Όπως λέγουν «την ημέρα αυτή βασιλεύει η Πούλια, και όπως θα κάμει αυτή τη μέρα, θα κάμει και τις κατοπινές σαράντα μέρες».Με πληροφορίες από ekklisiaonline - sansimera