Smart tips: Πώς θα βρεις το smartphone που χρειάζεσαι πραγματικά
Η αγορά νέου κινητού τηλεφώνου μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη υπόθεση.
Η αγορά είναι γεμάτη αξιόλογα smartphones με αποτέλεσμα συχνά οι καταναλωτές να νιώθουν μπερδεμένοι καθώς δεν μπορούν να καταλήξουν σε ένα. Η αλήθεια είναι πως τα πράγματα μπορούν να γίνουν πολύ πιο εύκολα, φτάνει να βρεις τον τρόπο να βγάλεις από τη λίστα σου τις συσκευές που δεν ταιριάζουν στα «θέλω» και τις προτεραιότητές σου. Τι θα ‘λεγες να ρίχναμε μια ματιά σε μια σειρά κριτηρίων αλλά και ερωτήσεων που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου κατά την έρευνα αγοράς σου ώστε να οδηγηθείς στο smartphone που πραγματικά χρειάζεσαι;
Θέσε προτεραιότητες
Σε πρώτη φάση αποφάσισε ποια χαρακτηριστικά έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για σένα. Τα smartphones που αριστεύουν σε όλους τους τομείς είναι και τα πιο ακριβά, όμως ακόμα κι αν το budget σου επιτρέπει μία τέτοια αγορά, είσαι σίγουρος πως τη χρειάζεσαι; Είναι κρίμα η συσκευή σου να έχει χαρακτηριστικά που δεν χρειάζεσαι ή δεν εκμεταλλεύεσαι αρκετά καθώς τα έχεις ήδη πληρώσει. Δες λοιπόν τι μετράει περισσότερο για ‘σένα και εστίασε στις σχετικές προδιαγραφές. Είναι οι επιδόσεις; Η αυτονομία; Η στιβαρή κατασκευή μήπως;
Κατάληξε στο μέγεθος που σου ταιριάζει
Η τάση θέλει τα smartphones να γίνονται ολοένα και μεγαλύτερα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλα ταιριάζουν σε όλους; Ενδεχομένως μία υπερβολικά μεγάλη συσκευή να σου κάνει τη ζωή δύσκολη, τη στιγμή που μία με μικρή οθόνη να μη σου προσφέρει την εμπειρία θέασης που θα ήθελες. Βρες λοιπόν το μέγεθος με το οποίο νιώθεις πιο άνετα και εξέτασε προτάσεις σε αυτά τα στάνταρ. Να θυμάσαι πως όσο εντυπωσιακά κι αν είναι τα χαρακτηριστικά μίας συσκευής, αν δεν σε διευκολύνει κατά τη χρήση της, θα πάνε στράφι.
Μην πέσεις στην παγίδα του «τελευταίου μοντέλου»
Είναι λογικό οι κατασκευαστές να προωθούν το πιο πρόσφατο μοντέλο τους. Έχουμε φτάσει όμως στο σημείο που οι περυσινές συσκευές μπορούν να σταθούν άνετα όχι μόνο στο σήμερα αλλά και στο αύριο. Εκμεταλλεύσου λοιπόν το γεγονός πως με την κυκλοφορία ενός νέου smartphone, ο προκάτοχός του συχνά προσφέρεται σε αρκετά χαμηλότερη τιμή και μη βιαστείς να τον ξεγράψεις. Τουναντίον, σκέψου σοβαρά την αγορά του αφού δύσκολα θα βρεις καλύτερη σχέση τιμής/απόδοσης.
Δώσε βάρος στη μπαταρία
Το smartphone έχει γίνει πια κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Το χρησιμοποιούμε παντού και πάντα – στο σπίτι, τον δρόμο, το γραφείο, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ως εκ τούτου, αυτό στο οποίο οφείλεις να δώσεις προτεραιότητα είναι η αυτονομία του: ποιος θέλει μία συσκευή που του ζητά συχνά-πυκνά να… πατήσει pause στη ζωή του για να τη φορτίσει; Μην αμελήσεις λοιπόν να κοιτάξεις τη χωρητικότητα της μπαταρίας της συσκευής που πρόκειται να αγοράσεις αλλά και την αυτονομία που υπόσχεται ο κατασκευαστής της. Η ταχεία φόρτιση είναι bonus που θα σου λύσει τα χέρια.
Έλεγξε τη συνδεσιμότητα
Κακά τα ψέματα, μιλάμε για συσκευή που είναι online 24/7, σωστά; Ως εκ τούτου, η συνδεσιμότητα είναι το α και το ω. Ξεκίνα την έρευνά σου αναζητώντας 5G smartphones ώστε να απολαμβάνεις τις υψηλότερες ταχύτητες σύνδεσης στο διαδίκτυο όπου υπάρχει η σχετική κάλυψη. Αν μάλιστα υπάρχει και υποστήριξη για Wi-Fi 6/6E ή ακόμα και Wi-Fi 7 ώστε να εκμεταλλεύεσαι στο έπακρο τα ασύρματα δίκτυα νέας γενιάς – και τις ταχύτητές τους – ακόμα καλύτερα!
Διάβασε γνώμες και δοκίμασέ το ο ίδιος
Για το τέλος κάτι πιο πρακτικό. Γνωρίζουμε πως είναι πιο εύκολο να συγκρίνεις συσκευές βάσει των τεχνικών τους χαρακτηριστικών και δεν διαφωνούμε με αυτό. Θα σου δώσει μία καλή ιδέα του τι να περιμένεις και πού υπερτερεί η καθεμία. Μη μείνεις όμως εκεί. Αναζήτησε online για γνώμες των κατόχων τους, ώστε να αξιολογήσεις την εμπειρία που προσφέρουν, τα υπέρ και τα κατά τους. Επιπλέον, επισκέψου αν θες κάποιο κατάστημα και δες το smartphone που σε ενδιαφέρει από κοντά, ώστε να σχηματίσεις ακόμα καλύτερη εικόνα γι’ αυτό και όταν έρθει η ώρα για την τελική σου απόφαση, να είσαι 100% σίγουρος.
