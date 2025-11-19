«Φάε με να σε παρηγορήσω»: Το βιβλίο που εξηγεί γιατί τρώμε όταν δεν πεινάμε

Γιατί τρώμε χωρίς να πεινάμε; Γιατί καταφεύγουμε στο ψυγείο όταν νιώθουμε άγχος, μοναξιά ή πίεση; Και γιατί, ενώ ξέρουμε ότι το φαγητό δεν λύνει το συναίσθημα, εξακολουθούμε να το χρησιμοποιούμε σαν παρηγοριά;





Συνέντευξη στη συγγραφέα Κωνσταντίνα Παπαγεωργίου

Σε αυτά τα ερωτήματα επιχειρεί να απαντήσει το νέο βιβλίο της, κλινικής διαιτολόγου-διατροφολόγου, με τίτλο «».Πρόκειται για ένακαι, αφιερωμένο σε όσους έχουν ταυτίσει το φαγητό με την παρηγοριά, την ενοχή ή την τιμωρία. Ένα βιβλίο για όλους εκείνους που κουράστηκαν να μετρούν θερμίδες -και μαζί τους να μετρούν και την αξία τους.Με επιστημονική τεκμηρίωση και ανθρώπινο λόγο, η συγγραφέας οδηγεί τον αναγνώστη να αναγνωρίσει τη συναισθηματική κατανάλωση τροφής, να αποδομήσει τη ντροπή για το σώμα και να χτίσει μια νέα, πιο τρυφερή σχέση με τον εαυτό του.Διαβάστε ΕΔΩ τις πρώτες σελίδες του βιβλίουΕίμαι κλινική διαιτολόγος και τα τελευταία δέκα χρόνια στο γραφείο μου έχω ακούσει δεκάδες ανθρώπους να λένε: «Δεν έχω πειθαρχία», «Πάλι τα χάλασα», «Πεινάω χωρίς να πεινάω».Και μέσα από αυτές τις συζητήσεις κατάλαβα κάτι σημαντικό: το φαγητό, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν είναι το πρόβλημα — είναι η παρηγοριά. Ένας τρόπος να αντέξουμε συναισθήματα που δε μάθαμε ποτέ να εκφράζουμε: τη μοναξιά, το άγχος, τη λύπη, την απόρριψη.Από αυτή την ανάγκη γεννήθηκε το «Φάε με, να σε παρηγορήσω».

Τι εννοούμε όταν λέμε “συναισθηματικό φαγητό”;



Συναισθηματικό φαγητό είναι όταν τρως όχι επειδή πεινάς, αλλά για να νιώσεις καλύτερα.



Το φαγητό λειτουργεί σαν ένα “κουμπί” που σβήνει προσωρινά την ένταση ή τον πόνο, όμως μετά έρχεται η ενοχή.

Και είναι σημαντικό να τονίσουμε πως δεν είναι αδυναμία.

Είναι ένας τρόπος διαχείρισης συναισθημάτων που δε μάθαμε να ακούμε ή να εκφράζουμε.



Σε ποιους απευθύνεται το βιβλίο;



Σε όλους όσοι έχουν νιώσει ότι το φαγητό είναι κάτι περισσότερο από θρέψη. Σε όσους τρώνε για να απαλύνουν την ένταση μιας δύσκολης μέρας ή μιας μοναξιάς.



Σε όσους νιώθουν ενοχή μετά από μια “υπερβολή” και θέλουν να σταματήσουν να πολεμούν με τον εαυτό τους.



Τι διαφορετικό προσφέρει το “Φάε με, να σε παρηγορήσω”;

Δεν είναι βιβλίο διατροφής ούτε άλλη μια “φόρμουλα αυτοβελτίωσης”. Είναι ένα βιωματικό και θεραπευτικό βιβλίο, γεμάτο ιστορίες, σκέψεις και πρακτικές που βοηθούν να καταλάβουμε τι πραγματικά πεινάμε.



Μιλά για την ενσυνειδητότητα στο φαγητό (mindful eating), για τα πισωγυρίσματα, την αυτοσυμπόνια, τη ντροπή για το σώμα και τελικά για το πώς μπορούμε να έχουμε μια πιο φιλική, ανθρώπινη σχέση με το φαγητό και τον εαυτό μας.



Ποιο είναι το πιο σημαντικό μήνυμα που θέλεις να κρατήσει ο αναγνώστης;



Ότι το φαγητό δεν είναι εχθρός· είναι ένδειξη.



Δεν τρως επειδή είσαι αδύναμος ή αδύναμη — τρως επειδή κάτι μέσα σου ζητά φροντίδα.



Η αλλαγή δεν ξεκινά από δίαιτες, αλλά από παρατήρηση χωρίς κριτική, από καλοσύνη προς τον εαυτό και συμφιλίωση με το σώμα.



Αυτό το βιβλίο είναι, στην ουσία, μια πρόσκληση για συμφιλίωση — με το φαγητό, με το σώμα και με όσα νιώθουμε.



Πού μπορεί να το βρει κάποιος;



Το «Φάε με, να σε παρηγορήσω» κυκλοφορεί σε φυσικά και online βιβλιοπωλεία σε όλη την Ελλάδα. Μπορείτε επίσης βρείτε εμένα στο



Instagram, @konstantina_n.papageorgiou, όπου μοιράζομαι σκέψεις και περιεχόμενο γύρω από τη διατροφή, τη φροντίδα και τη σχέση μας με το σώμα, καθώς και στο site μου www.thenutrinest.gr όπου ανεβάζω άρθρα, συνταγές και τις τηλεοπτικές μου συνεντεύξεις.



Λίγα λόγια για τη συγγραφέα



Η Κωνσταντίνα Παπαγεωργίου είναι Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος με M.Sc στην Εφαρμοσμένη Κλινική Διαιτολογία και ιδιωτικό γραφείο από το 2015. Έχει συνεργαστεί με νοσοκομεία, επιστημονικές ομάδες, τηλεοπτικά μέσα και έντυπο τύπο.



Το βιβλίο αυτό είναι το επιστέγασμα της επαφής της με εκατοντάδες ανθρώπους που δεν ήθελαν απλώς να χάσουν κιλά — ήθελαν να ξαναβρούν τον εαυτό τους.