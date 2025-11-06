1.100.000 μοναδικοί χρήστες ενημερώθηκαν χθες Τετάρτη 5 Νοεμβρίου από το protothema.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Σταθερά στην πρώτη θέση των διαδικτυακών Μέσων Ενημέρωσης

1.100.000 μοναδικοί χρήστες επέλεξαν χθες Τετάρτη 5 Νοεμβρίου το protothema.gr για να ενημερωθούν για όσα συνέβαιναν στην Ελλάδα και τον κόσμο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία όπως αυτά καταγράφονται από την Google Analytics.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της ημέρας:

Μοναδικοί χρήστες: 1.100.000

Από κινητό: 63%
Από υπολογιστή: 36%
Από tablet: 1%

