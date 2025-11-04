Νέα Επιστημονική Επιτροπή για την ενίσχυση της ψηφιακής εκπαίδευσης στο υπουργείο Παιδείας

την επιλογή θεματικών ενοτήτων για την ανάπτυξη ολογραμμάτων, ψηφιακών βοηθών και ηλεκτρονικών βιβλίων,την παιδαγωγική και τεχνική αρτιότητα των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν σε σχολικά εργαστήρια δεξιοτήτων,την καταλληλότητα υλικού επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, ιδίως σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακών εφαρμογών,το υλικό που θα αναπτυχθεί για τη συμβουλευτική γονέων.Ένα βήμα προς το «ψηφιακό σχολείο του μέλλοντος»Η συγκρότηση της νέας Επιστημονικής Επιτροπής σηματοδοτεί μια οργανωμένη προσπάθεια για την ενίσχυση της ποιότητας και της αξιοπιστίας του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στη χώρα. Με τη συμμετοχή ειδικών από διαφορετικά γνωστικά πεδία και με έμφαση στην αξιοποίηση της τεχνολογίας, το εγχείρημα αποσκοπεί στην αναβάθμιση του μαθησιακού περιβάλλοντος όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.Η λειτουργία της αναμένεται να αποτελέσει βασικό πυλώνα