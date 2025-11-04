Η ιστορία της Ελένης συνοψίζει τη φιλοσοφία της Vodafone: όποιος κι αν είσαι, από όπου κι αν ξεκινάς, έχεις τη δυνατότητα και τις ευκαιρίες να χαράξεις τη δική σου μοναδική πορεία ανάπτυξης.
Νέα Επιστημονική Επιτροπή για την ενίσχυση της ψηφιακής εκπαίδευσης στο υπουργείο Παιδείας
Συγκρότηση ομάδας 26 ειδικών για τον σχεδιασμό, αξιολόγηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών ψηφιακών εργαλείων
Στη συγκρότηση μιας Επιστημονικής Επιτροπής 26 μελών, αποτελούμενης από ειδικούς με αποδεδειγμένη εμπειρία στον σχεδιασμό μαθημάτων, την ανάπτυξη ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων και την αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
Η νέα επιτροπή συγκροτείται με σκοπό την επιστημονική υποστήριξη των δράσεων του υπουργείου, που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού και την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
Διεπιστημονική σύνθεση και γνωστικά πεδία
Τα μέλη της επιτροπής προέρχονται από διαφορετικούς επιστημονικούς και επαγγελματικούς χώρους — πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και σχολικές δομές — και διαθέτουν εξειδίκευση σε πεδία που καλύπτουν το σύνολο του εκπαιδευτικού φάσματος.
Η δράση τους θα επικεντρωθεί στα εξής γνωστικά αντικείμενα:
Κοινωνικές Επιστήμες
Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία και Μαθηματικά
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Πρώτη Σχολική Ηλικία
Τέχνες και Πολιτισμός
Επαγγελματική Εκπαίδευση
Η θητεία της επιτροπής είναι διετής, ενώ τα μέλη της δεν θα λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους, γεγονός που προσδίδει έναν χαρακτήρα εθελοντικής επιστημονικής συνεισφοράς στη δημόσια εκπαίδευση.
Στρατηγικός ρόλος στον ψηφιακό μετασχηματισμό
Η Επιστημονική Επιτροπή αναλαμβάνει πολυεπίπεδο έργο, με επίκεντρο τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων που προβλέπονται από τη νομοθεσία (άρθρο 26Α του ν. 4368/2016). Παράλληλα, θα γνωμοδοτεί για την παιδαγωγική και τεχνική καταλληλότητα των έργων που υλοποιεί το Υπουργείο Παιδείας και οι εποπτευόμενοι φορείς του, ιδίως όταν παράγεται νέο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό.
Μεταξύ των βασικών καθηκόντων της περιλαμβάνονται:
η διαμόρφωση επιστημονικών προδιαγραφών και κριτηρίων αξιολόγησης ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων και εκπαιδευτικών σεναρίων,
η αξιολόγηση των παραδοτέων των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
η γνωμοδότηση για την ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου ανοιχτού κώδικα (Open Educational Resources),
η παρακολούθηση έργων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, όπως ψηφιακοί βοηθοί για μαθητές, ολογραμματικές απεικονίσεις και διαδραστικά βιβλία.
Ειδικότερα, η επιτροπή θα συμβάλει στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση των έργων «Μετασχηματισμός των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών σε ανοιχτά, διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα» και «Ενίσχυση του Ψηφιακού Σχολείου μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων», με στόχο τη δημιουργία προσβάσιμων, δυναμικών ψηφιακών μαθημάτων που θα αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες.
Έλεγχος, αξιολόγηση και εξειδίκευση
Η Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει, να διορθώνει και να αξιολογεί το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που παράγεται, καθώς και να συντάσσει τεχνικές περιγραφές και επιστημονικές προδιαγραφές. Επιπλέον, δύναται να συστήνει υποεπιτροπές για επιμέρους θεματικά αντικείμενα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και η συνέπεια του παραγόμενου έργου.
Μεταξύ άλλων, θα γνωμοδοτεί για:
