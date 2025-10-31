Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Διάσωση 49 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ – Οι διασωθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιοχώρας
Επιχείρηση διάσωσης 49 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο πραγματοποιήθηκε το πρωί υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια ανατολικά της Γαύδου.
Οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν από πλοίο της Frontex, το οποίο ενημέρωσε άμεσα τις ελληνικές Aρχές και προχώρησε στη διάσωση όλων των επιβαινόντων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στη θαλάσσια περιοχή επικρατούσαν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, με ένταση ανέμων περίπου 2 μποφόρ.
Οι 49 διασωθέντες επιβιβάστηκαν με ασφάλεια στο πλοίο της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας, όπου αναμένεται να παραληφθούν από τις αρμόδιες αρχές για την ταυτοποίησή τους και την παροχή πρώτων βοηθειών.
