Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Κίνηση τώρα: Με χαμηλές ταχύτητες η επιστροφή των εκδρομέων στην Αθηνών-Λαμίας από Αφίδνες μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια
Κίνηση τώρα: Με χαμηλές ταχύτητες η επιστροφή των εκδρομέων στην Αθηνών-Λαμίας από Αφίδνες μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια
- Δεν παρατηρούνται αυτή την ώρα προβλήματα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου
Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η επιστροφή των εκδρομών της 28ης Οκτωβρίου στην Αθήνα, με την κίνηση στους δρόμους να εξελίσσεται ομαλά.
Τα μοναδικά προβλήματα παρουσιάζονται στην Εθνική Αθηνών-Λαμίας στο ύψος των διοδίων των Αφιδνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια στο ρεύμα προς Πειραιά, όπου η κίνηση των οχημάτων γίνεται με χαμηλές ταχύτητες.
Στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου δεν παρατηρούνται μέχρι αυτή την ώρα προβλήματα στο ρεύμα εισόδου.
Δείτε live την κίνηση ΕΔΩ.
Τα μοναδικά προβλήματα παρουσιάζονται στην Εθνική Αθηνών-Λαμίας στο ύψος των διοδίων των Αφιδνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια στο ρεύμα προς Πειραιά, όπου η κίνηση των οχημάτων γίνεται με χαμηλές ταχύτητες.
Στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου δεν παρατηρούνται μέχρι αυτή την ώρα προβλήματα στο ρεύμα εισόδου.
Δείτε live την κίνηση ΕΔΩ.
Ειδήσεις σήμερα
Το Μ1117, ο Κένταυρος, ο Υπερίων και η Ασπίδα του Αχιλλέα: Τα νέα οπλικά συστήματα που εντυπωσίασαν στην Θεσσαλονίκη
Η Σώτη Τριανταφύλλου στον Δανίκα: Όσα γίνονται στη Γαλλία δείχνουν τον αυτοκτονικό πειρασμό της Δύσης
Ράγισαν καρδιές στις Θεσπιές: Έκανε παρέλαση η μικρή Αλεξία 6 χρόνια μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της στο κεφάλι από αδέσποτη σφαίρα
Το Μ1117, ο Κένταυρος, ο Υπερίων και η Ασπίδα του Αχιλλέα: Τα νέα οπλικά συστήματα που εντυπωσίασαν στην Θεσσαλονίκη
Η Σώτη Τριανταφύλλου στον Δανίκα: Όσα γίνονται στη Γαλλία δείχνουν τον αυτοκτονικό πειρασμό της Δύσης
Ράγισαν καρδιές στις Θεσπιές: Έκανε παρέλαση η μικρή Αλεξία 6 χρόνια μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της στο κεφάλι από αδέσποτη σφαίρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα