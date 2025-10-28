Κίνηση τώρα: Με χαμηλές ταχύτητες η επιστροφή των εκδρομέων στην Αθηνών-Λαμίας από Αφίδνες μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια
Κίνηση Αφίδνες Νέα Φιλαδέλφεια Εθνική Αθηνών Λαμίας

Κίνηση τώρα: Με χαμηλές ταχύτητες η επιστροφή των εκδρομέων στην Αθηνών-Λαμίας από Αφίδνες μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια

  • Δεν παρατηρούνται αυτή την ώρα προβλήματα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου

Κίνηση τώρα: Με χαμηλές ταχύτητες η επιστροφή των εκδρομέων στην Αθηνών-Λαμίας από Αφίδνες μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια
Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η επιστροφή των εκδρομών της 28ης Οκτωβρίου στην Αθήνα, με την κίνηση στους δρόμους να εξελίσσεται ομαλά.

Τα μοναδικά προβλήματα παρουσιάζονται στην Εθνική Αθηνών-Λαμίας στο ύψος των διοδίων των Αφιδνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια στο ρεύμα προς Πειραιά, όπου η κίνηση των οχημάτων γίνεται με χαμηλές ταχύτητες.


Στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου δεν παρατηρούνται μέχρι αυτή την ώρα προβλήματα στο ρεύμα εισόδου.

Δείτε live την κίνηση ΕΔΩ.

