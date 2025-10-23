Η νέα εποχή της μετακίνησης δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, αλλά σε εμπειρίες. Το leasing είναι η επιλογή εκείνων που θέλουν να κινούνται χωρίς περιορισμούς, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς τα «πρέπει» της ιδιοκτησίας.
Πορεία με συνθήματα κατά του στρατού στο κέντρο της Αθήνας: «Είμαστε περήφανοι που είμαστε γιωτάδες»
Η πορεία antifa πέρασε από την Ούλωφ Πάλμε στου Ζωγράφου
Μηχανοκίνητη πορεία μαυροντυμένων με κράνη πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας.
Συγκεκριμένα, η πορεία antifa πέρασε από την Ούλωφ Πάλμε στου Ζωγράφου.
«Κάτω ο στρατός και οι καραβανάδες, είμαστε περήφανοι που είμαστε γιωτάδες», φώναζαν και πέταξαν τρικάκια.
