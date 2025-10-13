Δικογραφία σε βάρος του οδηγού ταξί που τράκαρε ταξίαρχο και ανθυπαστυνόμο της ΕΛΑΣ και τους εγκατέλειψε στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Τροχαίο Εγκατάλειψη Ταξί Αστυνομικοί

Δικογραφία σε βάρος του οδηγού ταξί που τράκαρε ταξίαρχο και ανθυπαστυνόμο της ΕΛΑΣ και τους εγκατέλειψε στη Θεσσαλονίκη

Πρόκειται για 37χρονο ημεδαπό ο οποίος προσήχθη στην Τροχαία, όπου αποδέχτηκε την εμπλοκή του

Δικογραφία σε βάρος του οδηγού ταξί που τράκαρε ταξίαρχο και ανθυπαστυνόμο της ΕΛΑΣ και τους εγκατέλειψε στη Θεσσαλονίκη
Στράτος Λούβαρης
Η ΕΛΑΣ έπειτα από έρευνες εντόπισε το ταξί του οδηγού που παρέσυρε τους αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη - οι οποίοι επέβαιναν σε μοτοσικλέτα - και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός ταυτοποιήθηκε. Πρόκειται για 37χρονο ημεδαπό ο οποίος προσήχθη στην Τροχαία, όπου αποδέχτηκε την εμπλοκή του.

Σχηματίστηκε δικηγορία για το άρθρο 47 του νέου ΚΟΚ που αφορά τη συμπεριφορά οδηγών μετά από ατύχημα και για σωματική βλάβη από αμέλεια.

Στράτος Λούβαρης

