Δικογραφία σε βάρος του οδηγού ταξί που τράκαρε ταξίαρχο και ανθυπαστυνόμο της ΕΛΑΣ και τους εγκατέλειψε στη Θεσσαλονίκη
Δικογραφία σε βάρος του οδηγού ταξί που τράκαρε ταξίαρχο και ανθυπαστυνόμο της ΕΛΑΣ και τους εγκατέλειψε στη Θεσσαλονίκη
Πρόκειται για 37χρονο ημεδαπό ο οποίος προσήχθη στην Τροχαία, όπου αποδέχτηκε την εμπλοκή του
Η ΕΛΑΣ έπειτα από έρευνες εντόπισε το ταξί του οδηγού που παρέσυρε τους αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη - οι οποίοι επέβαιναν σε μοτοσικλέτα - και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός ταυτοποιήθηκε. Πρόκειται για 37χρονο ημεδαπό ο οποίος προσήχθη στην Τροχαία, όπου αποδέχτηκε την εμπλοκή του.
Σχηματίστηκε δικηγορία για το άρθρο 47 του νέου ΚΟΚ που αφορά τη συμπεριφορά οδηγών μετά από ατύχημα και για σωματική βλάβη από αμέλεια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός ταυτοποιήθηκε. Πρόκειται για 37χρονο ημεδαπό ο οποίος προσήχθη στην Τροχαία, όπου αποδέχτηκε την εμπλοκή του.
Σχηματίστηκε δικηγορία για το άρθρο 47 του νέου ΚΟΚ που αφορά τη συμπεριφορά οδηγών μετά από ατύχημα και για σωματική βλάβη από αμέλεια.
Ειδήσεις σήμερα:
Πέθανε μετά από έναν μήνα στη φυλακή ο άντρας που είχε παρασύρει και σκοτώσει με το φορτηγό του μια 50χρονη μητέρα στη Θεσσαλονίκη
Κληρονομιές και γονικές παροχές: Ποιοι και πόσα θα παίρνουν τώρα από τη «νόμιμη μοίρα»
Επίθεση Αταμάν κατά της διαιτησίας για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: «Ελληνορωμαϊκή πάλη σε γήπεδο μπάσκετ!»
Πέθανε μετά από έναν μήνα στη φυλακή ο άντρας που είχε παρασύρει και σκοτώσει με το φορτηγό του μια 50χρονη μητέρα στη Θεσσαλονίκη
Κληρονομιές και γονικές παροχές: Ποιοι και πόσα θα παίρνουν τώρα από τη «νόμιμη μοίρα»
Επίθεση Αταμάν κατά της διαιτησίας για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: «Ελληνορωμαϊκή πάλη σε γήπεδο μπάσκετ!»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα