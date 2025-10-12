H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Χαλάει ο καιρός από την Πέμπτη στα δυτικά, έρχονται αξιόλογες βροχές - Η πρόγνωση Γιαννόπουλου
Από τα φθινοπωρινά καλοκαιράκια στις ισχυρές βροχές, επηρεάζονται κυρίως τα δυτικά
Ισχυρές βροχές στα δυτικά και κατά τόπους στα κεντρικά ηπειρωτικά τμήματα αναμένονται από την ερχόμενη Πέμπτη.
Αν και οι επόμενες ημέρες θα κυλήσουν με ήπιο καιρό, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, Πέμπτη και Παρασκευή θα σημειωθούν βροχές στα δυτικά τμήματα της χώρας, ενώ η θερμοκρασία από την Κυριακή έως και την επόμενη Παρασκευή δεν θα αλλάξει σημαντικά.
Το κύριο χαρακτηριστικό είναι η ηλιοφάνεια μετά τοπικές πρωινές βροχές σε Εύβοια, Σποράδες και δυτική Κρήτη, ενώ στην Αττική σημειώθηκαν ασθενείς ψιχάλες στα ανατολικά. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, φτάνοντας στα Δωδεκάνησα έως τα 7 μποφόρ και στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ από ανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 0 βαθμούς νωρίς το πρωί στη βόρεια Ελλάδα έως 24 βαθμούς το μεσημέρι, με τις υψηλότερες τιμές στη δυτική Ελλάδα και την Κρήτη.
Τη Δευτέρα αναμένονται τοπικές βροχές στη νότια Πελοπόννησο, κυρίως σε Μεσσηνία και Λακωνία, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει αίθριος με μικρή εξασθένηση των ανέμων. Το ξημέρωμα της Τρίτης ενδέχεται να σημειωθούν παροδικές βροχές στη δυτική Κρήτη, ενώ την Τετάρτη πιθανές είναι ασθενείς ψιχάλες στα ηπειρωτικά και στην Αττική.
Από την Πέμπτη και την Παρασκευή προβλέπονται βροχές στα δυτικά και κατά τόπους στα κεντρικά ηπειρωτικά τμήματα, με σταδιακή βελτίωση του καιρού το Σαββατοκύριακο. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σταθερή, στους 23 με 24 βαθμούς στην Αθήνα, με ψύχρα τις πρωινές ώρες και ήπιες θερμοκρασίες το μεσημέρι.
Αναλυτικά, η εξέλιξη του καιρού από σήμεραΣταθερός καιρός με ήλιο και λίγες νεφώσεις επικρατεί σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
