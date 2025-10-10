Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός 65χρονος που έπεσε από σκάλα ενώ κλάδευε δέντρο
Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός 65χρονος που έπεσε από σκάλα ενώ κλάδευε δέντρο

Ο 65χρονος είχε ανέβει στην σκάλα για να κλαδέψει δέντρο στην αυλή του μαγαζιού του όταν έχασε την ισορροπία του και έπεσε από μεγάλο ύψος

Τραγωδία στην Εύβοια με 65χρονο άνδρα να πέφτει από σκάλα και να αφήνει την τελευταία του πνοή.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο χωριό Προκόπι, όταν ένας 65χρονος άνδρας τραυματίστηκε βαριά ύστερα από πτώση κατά τη διάρκεια εργασιών κλαδέματος, σύμφωνα με το evima.gr.

Ο 65χρονος είχε ανέβει στην σκάλα για να κλαδέψει ένα δέντρο στην αυλή του μαγαζιού του όταν έχασε την ισορροπία του και έπεσε από μεγάλο ύψος.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να φτάνει στο σημείο και να μεταφέρει τον τραυματία στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δυστυχώς κατέληξε.

