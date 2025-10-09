Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Καταδικάστηκε εκπαιδευτικός στη Θεσσαλονίκη για σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας
Σύμφωνα με την καταγγελία, κατά τη διάρκεια ιδιαίτερων μαθημάτων με την ανήλικη, ο 40χρονος προχώρησε σε άσεμνες χειρονομίες και προτάσεις γενετήσιου περιεχομένου σε βάρος της
Ποινή φυλάκισης 12 μηνών επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε εκπαιδευτικό ο οποίος κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά μαθήτρια Λυκείου στην οποία παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα.
Ο 40χρονος κρίθηκε ένοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε να αναστείλει την ποινή του επί τριετία.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο εκπαιδευτικός καταγγέλθηκε ότι, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων με την ανήλικη, προχώρησε σε άσεμνες χειρονομίες και προτάσεις γενετήσιου περιεχομένου εις βάρος της, την περίοδο 2020-2021. Ο κατηγορούμενος φέρεται να άγγιζε την έφηβη σε διάφορα σημεία του σώματός της και να της έκανε ανήθικες προτάσεις.
Κατά την απολογία του, ο 40χρονος αρνήθηκε την κατηγορία, κάνοντας λόγο για ψευδείς και ανυπόστατους ισχυρισμούς από τη μαθήτρια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως έγινε γνωστό, ο ίδιος εκπαιδευτικός είχε καταγγελθεί και από μία ακόμη έφηβη στην οποία παρέδιδε μαθήματα, ωστόσο η συγκεκριμένη υπόθεση δεν εκδικάστηκε.
