Καταδικάστηκε εκπαιδευτικός στη Θεσσαλονίκη για σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας

Ποινή φυλάκισης 12 μηνών επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε εκπαιδευτικό ο οποίος κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά μαθήτρια Λυκείου στην οποία παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα.Ο 40χρονος κρίθηκε ένοχος για, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε να αναστείλει την ποινή του επί τριετία.Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο εκπαιδευτικός καταγγέλθηκε ότι, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων με την ανήλικη, προχώρησε σε άσεμνες χειρονομίες και προτάσεις γενετήσιου περιεχομένου εις βάρος της, την περίοδο 2020-2021. Ο κατηγορούμενος φέρεται να άγγιζε την έφηβη σε διάφορα σημεία του σώματός της και να της έκανε ανήθικες προτάσεις.Κατά την απολογία του, ο 40χρονος, κάνοντας λόγο για ψευδείς και ανυπόστατους ισχυρισμούς από τη μαθήτρια.Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως έγινε γνωστό, ο ίδιος εκπαιδευτικός είχε καταγγελθεί και από μία ακόμη έφηβη στην οποία παρέδιδε μαθήματα, ωστόσο η συγκεκριμένη υπόθεση δεν εκδικάστηκε.