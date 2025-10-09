Καταδικάστηκε εκπαιδευτικός στη Θεσσαλονίκη για σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας
Καταδικάστηκε εκπαιδευτικός στη Θεσσαλονίκη για σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας

Σύμφωνα με την καταγγελία, κατά τη διάρκεια ιδιαίτερων μαθημάτων με την ανήλικη, ο 40χρονος προχώρησε σε άσεμνες χειρονομίες και προτάσεις γενετήσιου περιεχομένου σε βάρος της

Ποινή φυλάκισης 12 μηνών επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε εκπαιδευτικό ο οποίος κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά μαθήτρια Λυκείου στην οποία παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα.

Ο 40χρονος κρίθηκε ένοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε να αναστείλει την ποινή του επί τριετία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο εκπαιδευτικός καταγγέλθηκε ότι, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων με την ανήλικη, προχώρησε σε άσεμνες χειρονομίες και προτάσεις γενετήσιου περιεχομένου εις βάρος της, την περίοδο 2020-2021. Ο κατηγορούμενος φέρεται να άγγιζε την έφηβη σε διάφορα σημεία του σώματός της και να της έκανε ανήθικες προτάσεις.

Κατά την απολογία του, ο 40χρονος αρνήθηκε την κατηγορία, κάνοντας λόγο για ψευδείς και ανυπόστατους ισχυρισμούς από τη μαθήτρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως έγινε γνωστό, ο ίδιος εκπαιδευτικός είχε καταγγελθεί και από μία ακόμη έφηβη στην οποία παρέδιδε μαθήματα, ωστόσο η συγκεκριμένη υπόθεση δεν εκδικάστηκε.


