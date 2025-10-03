Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στις Μελέσες Κρήτης - Κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στις Μελέσες Κρήτης - Κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 15 οχήματα και ένα ελικόπτερο

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στις Μελέσες Κρήτης - Κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής (3/10) στην περιοχή των Μελεσών, στον Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων της Κρήτης. Η φωτιά καίει χορτολιβαδική έκταση.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ και ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.



Πηγή φωτογραφίας και βίντεο: neakriti.gr

