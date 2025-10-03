Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης.
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στις Μελέσες Κρήτης - Κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 15 οχήματα και ένα ελικόπτερο
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής (3/10) στην περιοχή των Μελεσών, στον Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων της Κρήτης. Η φωτιά καίει χορτολιβαδική έκταση.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ και ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
