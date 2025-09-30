Τέσσερις συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών στην Αθήνα
Είχαν στην κατοχή τους ηρωίνη και κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη

Στη σύλληψη τεσσάρων ανδρών για κατοχή ναρκωτικών προχώρησαν χθες Δευτέρα στην Αθήνα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, πρόκειται για αλλοδαπούς ηλικίας, 47 και 35 ετών, καθώς και δύο Έλληνες, ηλικίας 46 και 31 ετών, οι οποίοι κατελήφθησαν στο πλαίσιο δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών ουσιών, να κατέχουν -κατά περίπτωση- σε διάφορες αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες συνολικά 4,25 γραμμάρια ηρωίνης και 5,5 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.

Παράλληλα, από την αστυνομία σημειώνεται ότι, οι συλληφθέντες έχουν κατηγορηθεί πλείστες φορές στο παρελθόν για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, ενώ επιπλέον, ορισμένοι έχουν κατηγορηθεί -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείται στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και κλοπές, ληστείες και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα.

Η προανάκριση της υπόθεσης διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών.

