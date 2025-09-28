Ζάκυνθος: Ακυρώσεις πτήσεων λόγω χαμηλής ορατότητας

Προβλήματα στις πτήσεις, αρχικά στις αφίξεις, που ακυρώνουν αυτομάτως και τις αναχωρήσεις, έχει προκαλέσει η χαμηλή ορατότητα που επικρατεί στην περιοχή της

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πτήσεις που έχουν ματαιωθεί είναι περίπου 20.Όπως μεταδίδει το, τα αεροσκάφη που επρόκειτο να προσγειωθούν στο νησί αναγκάστηκαν να εκτραπούν προς Αθήνα, όπου και προσγειώθηκαν προσωρινά. Παρά τις προσπάθειες των πληρωμάτων να επιστρέψουν στη Ζάκυνθο, οι καιρικές συνθήκες δεν το επέτρεψαν.