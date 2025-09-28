Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Ζάκυνθος: Ακυρώσεις πτήσεων λόγω χαμηλής ορατότητας
Περίπου 20 πτήσεις έχουν ματαιωθεί
Προβλήματα στις πτήσεις, αρχικά στις αφίξεις, που ακυρώνουν αυτομάτως και τις αναχωρήσεις, έχει προκαλέσει η χαμηλή ορατότητα που επικρατεί στην περιοχή της Ζακύνθου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πτήσεις που έχουν ματαιωθεί είναι περίπου 20.
Όπως μεταδίδει το zantetimes.gr, τα αεροσκάφη που επρόκειτο να προσγειωθούν στο νησί αναγκάστηκαν να εκτραπούν προς Αθήνα, όπου και προσγειώθηκαν προσωρινά. Παρά τις προσπάθειες των πληρωμάτων να επιστρέψουν στη Ζάκυνθο, οι καιρικές συνθήκες δεν το επέτρεψαν.
