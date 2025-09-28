Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι στην πλατεία Συντάγματος - «14 ημέρες δεν ένιωσα πείνα και δίψα αλλά αγάπη»



Πάνος Ρούτσι: 14 ημέρες δεν ένιωσα πείνα και δίψα αλλά αγάπη

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι , τον πατέρα του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών , πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα Εκατοντάδες άτομα βρέθηκαν στο σημείο ενώ το κάλεσμα ήταν στις 18:30. Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, όπως η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, η Λάρισα, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και οι Σέρρες.«Ευχαριστώ που μαζευτήκατε όλοι εδώ. Ευχαριστώ όλη την Ελλάδα που ήρθε τις μέρες που είμαι εδώ πέρα. 14 ημέρες είμαι εδώ πέρα. 14 μέρες γνώρισα όλη την Ελλάδα. 14 ημέρες αγκάλιασα όλη την Ελλάδα. 14 μέρες μοιράσαμε απόψεις, αγκαλιές, φιλιά, διαβάσαμε ποιήματα, κάθε νύχτα. Είστε η οικογένειά μου πλέον. Οικογένειά μου είναι ο Δημήτρης που ήταν δίπλα μου μέχρι χθες και τον ευχαριστώ που τον έχω δίπλα μου. Σε ευχαριστώ Δημήτρη μου. Ξέρετε, 14 μέρες τώρα, δεν ένιωσα ούτε πείνα, ούτε δίψα, ένιωσα αγάπη, συντροφιά. Ένιωσα ότι δεν θα με εγκαταλείψετε ποτέ. Αλλά αυτοί που δεν ένιωσαν τίποτα, είναι αυτοί πίσω που δεν ήρθαν ούτε μια μέρα να με κοιτάξουν στα μάτια και να μου πουν ένα συγγνώμη. Τίποτα», είπε ο Πάνος Ρούτσι στη συγκέντρωση.«Στην 14η μέρα απεργία πείνας, δεν έχω άλλο δρόμο. Ο γιος μου ο Ντένις έφυγε στην τραγωδία των Τεμπών και μέχρι σήμερα δεν ξέρω από τι πραγματικά πέθανε το παιδί μου. Το μόνο που ζητάω είναι το αυτονόητο: εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις. Θέλω την αλήθεια όπως όλοι μας. Αυτό θέλουμε, δικαιοσύνη. Θέλω να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου. Θέλω να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου, το παιδί μου, τα παιδιά μας», ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Εδώ και 14 ημέρες δίπλα στον άνδρα μου βιώνω στιγμές γεμάτες αγάπη, πόνο, θλίψη, αλλά και αποφασιστικότητα ότι κάτι πρέπει να γίνει. Ζωντανές στιγμές που οι λέξεις αδυνατούν να περιγράψουν. Αυτές τις μέρες γνώρισα πολλούς από εσάς. Κάναμε πολλές συζητήσεις. Όλοι εμείς ήρθαμε κοντά ο ένας με τον άλλο. Νιώθω πραγματικά την ενέργεια που μας ενώνει», ανέφερε μεταξύ άλλων η Μιρέλα Ρούτσι.





Στο Σύνταγμα μίλησε και η Μαρία Καρυστιανού. «Κάποιοι άνθρωποι έπαιξαν ξεδιάντροπα με το βασανισμένο μυαλό του απεργού πείνας και με την ψυχή όλης της κοινωνίας», είπε μεταξύ άλλων η Μαρία Καρυστιανού.«Μίλησαν ότι δήθεν δόθηκε άδεια για εκταφή και έλεγχο DNA, αμ δε. Ούτε αυτό τολμούν να κάνουν», υποστήριξε. «Το επικοινωνιακό τρικ για μια πιθανή και σε βάθος χρόνου εκταφή για έλεγχο DNA και μόνο και όχι τοξικολογικές για να μην βρούμε την χημική ουσία που δημιούργησε την πυρόσφαιρα και κατέκαψε τα παιδιά μας. Χωρίς ηθικό φραγμό ποδοπάτησαν ότι πιο ιερό και όσιο για τους ανθρώπους, τον αγώνα του γονιού για τη δικαίωση του παιδιού του, για το δικαίωμά του να μάθει από τι πέθανε το παιδί», ανέφερε.