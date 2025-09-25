Από ένα όραμα σε μια ισχυρή παρουσία
Καταδικάστηκε 40χρονος που απείλησε την πρώην σύντροφό του στον Βόλο
Καταδικάστηκε 40χρονος που απείλησε την πρώην σύντροφό του στον Βόλο
Η 38χρονη είχε καταθέσει σε βάρος του δύο μηνύσεις για ενδοοικογενειακή βία και φιλοξενούνταν σε δομή κακοποιημένων γυναικών στον Βόλο
Ένοχος κρίθηκε ένας 40χρονος από την Κω, για εξύβριση, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της 38χρονης πρώην συντρόφου του, που φιλοξενούνταν σε δομή κακοποιημένων γυναικών στον Βόλο.
Σύμφωνα με πληροφορίες που παραθέτει το ειδησεογραφικό μέσο magnesianews.gr, ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε ερήμην σε συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, χθες, Τετάρτη.
Το ζευγάρι είχε σχέση πριν από δύο χρόνια και απέκτησε ένα κοριτσάκι, το οποίο ωστόσο ο κατηγορούμενος δεν έχει αναγνωρίσει.
Τον Μάρτιο του 2023 είχαν δώσει ραντεβού σε καφέ του Βόλου προκειμένου ο άνδρας να δει το παιδί που ήταν ηλικίας 9 μηνών.
Ωστόσο, η 38χρονη κατήγγειλε ότι ο 40χρονος ήταν πιεστικός προς την ίδια, προκειμένου να δώσουν μία δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους, κάτι που εκείνη δεν ήθελε.
Έπειτα, εκείνος την έβρισε, την απειλούσε πως «αν δεν έρθεις στην καφετέρια θα γίνει χαμός και θα σε χτυπήσω», ενώ την τράβηξε με βία από το χέρι.
Σημειώνεται πως η 38χρονη είχε καταθέσει σε βάρος του δύο μηνύσεις για ενδοοικογενειακή βία.
Εκείνη τρόμαξε και ζήτησε από υπάλληλο του καταστήματος να καλέσει ταξί, προκειμένου να απομακρυνθεί από το σημείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες που παραθέτει το ειδησεογραφικό μέσο magnesianews.gr, ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε ερήμην σε συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, χθες, Τετάρτη.
Το ζευγάρι είχε σχέση πριν από δύο χρόνια και απέκτησε ένα κοριτσάκι, το οποίο ωστόσο ο κατηγορούμενος δεν έχει αναγνωρίσει.
Τον Μάρτιο του 2023 είχαν δώσει ραντεβού σε καφέ του Βόλου προκειμένου ο άνδρας να δει το παιδί που ήταν ηλικίας 9 μηνών.
Ωστόσο, η 38χρονη κατήγγειλε ότι ο 40χρονος ήταν πιεστικός προς την ίδια, προκειμένου να δώσουν μία δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους, κάτι που εκείνη δεν ήθελε.
Έπειτα, εκείνος την έβρισε, την απειλούσε πως «αν δεν έρθεις στην καφετέρια θα γίνει χαμός και θα σε χτυπήσω», ενώ την τράβηξε με βία από το χέρι.
Σημειώνεται πως η 38χρονη είχε καταθέσει σε βάρος του δύο μηνύσεις για ενδοοικογενειακή βία.
Εκείνη τρόμαξε και ζήτησε από υπάλληλο του καταστήματος να καλέσει ταξί, προκειμένου να απομακρυνθεί από το σημείο.
Ειδήσεις σήμερα:
Πέντε χρόνια φυλάκιση με αναστολή στον Σαρκοζί για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό να λάβει παράνομη χρηματοδότηση εκατομμυρίων από τον Καντάφι
Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε σχέση με 14χρονη στη Ρόδο - Είχε επιτεθεί στον πατέρα της
Ποια εδάφη της Ουκρανίας κατέχει η Ρωσία και ο Τραμπ λέει ότι το Κίεβο μπορεί να τα ανακτήσει - Δείτε χάρτες
Πέντε χρόνια φυλάκιση με αναστολή στον Σαρκοζί για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό να λάβει παράνομη χρηματοδότηση εκατομμυρίων από τον Καντάφι
Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε σχέση με 14χρονη στη Ρόδο - Είχε επιτεθεί στον πατέρα της
Ποια εδάφη της Ουκρανίας κατέχει η Ρωσία και ο Τραμπ λέει ότι το Κίεβο μπορεί να τα ανακτήσει - Δείτε χάρτες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα