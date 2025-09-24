Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Θα αντικατασταθεί η φωτογραφία της Μελίνας Μερκούρη που βανδαλίστηκε στον σταθμό του Μετρό «Ακρόπολη» - Δείτε φωτογραφίες
Στην ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ αφού αναφέρεται στις ζημιές που υπέστη η φωτογραφία, ανακοινώνει πως οι εργασίες αποκατάστασης θα ξεκινήσουν το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου
Φθορές προκάλεσαν άγνωστοι στη μεγάλη φωτογραφία της Μελίνας Μερκούρη που υπάρχει στην αποβάθρα στον σταθμό Μετρό «Ακρόπολη». Σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ αναφέρει πως θα γίνουν αρχικά εργασίες αποκατάστασης και στη συνέχεια θα ακολουθήσει αντικατάσταση της φωτογραφίας.
Η φωτογραφία απεικονίζει την υπουργό Πολιτισμού επί κυβερνήσεων Ανδρέα Παπανδρέου να χαιρετά χαμογελαστή πάνω στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, κρατώντας ένα μπουκέτο λουλούδια. Τοποθετήθηκε στον σταθμό του Μετρό από την αρχή της δημιουργίας του, αποτίοντας φόρο τιμής στις προσπάθειες της Μελίνας Μερκούρη ιδιαιτέρως για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.
Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:
Αναφορικά με τις ζημιές που υπέστη φωτογραφία μεγάλης κλίμακας, που απεικονίζει τη Μελίνα Μερκούρη στην αποβάθρα του σταθμού του Μετρό «Ακρόπολη», η ΣΤΑ.ΣΥ σε συνεργασία με συντηρήτρια έργων τέχνης προχωρά σε μια πρώτη παρέμβαση αποκατάστασης της ζημιάς, με τις εργασίες να ξεκινούν την ερχόμενη Κυριακή 28/09. Θα ακολουθήσει ολική αντικατάσταση της φθαρμένης φωτογραφίας με νέα, ίδιου περιεχομένου.
