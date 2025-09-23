Τρένο χτύπησε φορτηγό σε αφύλακτη διάβαση
Τρένο χτύπησε φορτηγό σε αφύλακτη διάβαση

Σοβαρό τροχαίο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί λίγο πριν τις έντεκα στη βόρεια είσοδο του Σουφλίου, σε αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση.

Ένα φορτηγό συγκρούστηκε με αμαξοστοιχία που εκτελούσε το πρωινό δρομολόγιο από το Ρουμένιο προς την Αλεξανδρούπολη, όταν ο οδηγός επιχείρησε να περάσει τις γραμμές.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το φορτηγό να υποστεί σοβαρές ζημιές και να τραυματιστεί ελαφρά ο οδηγός του, ο οποίος μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Διδυμοτείχου. Οι γιατροί που τον εξέτασαν χαρακτήρισαν την κατάσταση της υγείας του σταθερή, χωρίς να εμπνέει ανησυχία.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σουφλίου, οι οποίοι βοήθησαν στον απεγκλωβισμό και την αποβίβαση των επιβατών της αμαξοστοιχίας. Ευτυχώς, κανένας από τους επιβάτες δεν τραυματίστηκε. Μετά τη σύγκρουση, το τρένο ακινητοποιήθηκε και αναμένεται να προσεγγίσει δεύτερη μηχανή από την Αλεξανδρούπολη για να το απομακρύνει από τη γραμμή.



