Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Ακαδημία Πλάτωνος - Αστυνομικοί απεγκλώβισαν τον τυφλό ένοικό του
Ο άνδρας αντιμετωπίζει προβλήματα όρασης και δεν είδε τη φωτιά
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής για μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, επί της οδού Μελαμπόδος, στην Ακαδημία Πλάτωνος όπου υπήρχε πληροφορία για ένα εγκλωβισμένο άτομο εντός του σπιτιού.
Στο σημείο έφτασαν 3 οχήματα και το ειδικό, κλιμακοφόρο όχημα της Πυροσβεστικής με 9 Πυροσβέστες οι οποίοι έκαναν επιχείρηση κατάσβεσης ενώ Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης είχαν απεγκλωβίσει έναν ηλικιωμένο από το φλεγόμενο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.
Ο ένοικος, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα όρασης και δεν είδε τη φωτιά, σώθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των Αστυνομικών οι οποίοι έσπασαν την πόρτα και τον απομάκρυναν με ασφάλεια.
Η φωτιά ξεκίνησε από ένα αναμμένο τσιγάρο στο υπνοδωμάτιό του σπιτιού και πήρε γρήγορα διαστάσεις επειδή ο ένοικος δεν έβλεπε τις φλόγες τις οποίες, όμως, αντιλήφθηκαν οι γείτονές του που κάλεσαν την Αστυνομία.
Την ώρα που ο ηλικιωμένος άρχισε να καταλαβαίνει τι συμβαίνει άκουσε τους Αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης να μπαίνουν στο δωμάτιό του και να τον μεταφέρουν προς τις σκάλες.
Στο σημείο κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στον ένοικο του διαμερίσματος ο οποίος ένιωσε δύσπνοια από τους καπνούς πού έβγαιναν από το διαμέρισμα.
