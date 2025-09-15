Κίνηση στον Κηφισό ύστερα από τροχαίο ατύχημα
Το τροχαίο σημειώθηκε στην άνοδο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας

Μεγάλες καθυστερήσεις έχει προκαλέσει στον Κηφισό, τροχαίο ατύχημα μεταξύ οχημάτων το μεσημέρι της Δευτέρας.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην άνοδο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

