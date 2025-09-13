Ένας 66χρονος στη Μυτιλήνη ξόδεψε 760 ευρώ και σκηνοθέτησε ληστεία για να μην το μάθει η οικογένειά του

Εξιχνιάστηκε, μετά από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, υπόθεση «σκηνοθετημένης» ληστείας, η οποία φέρεται να έλαβε χώρα την Παρασκευή (12/9) στη Μυτιλήνη. Συνελήφθη, σήμερα 66χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της ψευδούς καταγγελίας.Συγκεκριμένα, είχε προηγηθεί καταγγελία του 66χρονου σε αστυνομικές Αρχές, σύμφωνα με την οποία, βραδινές ώρες χθες στον εμπορικό λιμένα Μυτιλήνης, άτομο αγνώστων στοιχείων, αφαίρεσε από την κατοχή του με σωματική βία, τσάντα που περιείχε φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, δύο τραπεζικές κάρτες, πορτοφόλι με το χρηματικό ποσό τωνκαι κλειδιά, ενώ προκάλεσε και φθορές στο κινητό του τηλέφωνο.Κατά τη διερεύνηση των καταγγελλομένων και κυρίως τωνστις οποίες υπέπεσε το υποτιθέμενο «θύμα» προέκυψε ότι, ο 66χρονος κατήγγειλετο προαναφερόμενο περιστατικό, προκειμένου να αιτιολογήσει στο οικογενειακό του περιβάλλον, το γεγονός ότι ο ίδιος δαπάνησε το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.Την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.