Ένας 66χρονος στη Μυτιλήνη ξόδεψε 760 ευρώ και σκηνοθέτησε ληστεία για να μην το μάθει η οικογένειά του
Ο άνδρας έπεσε σε αντιφάσεις, τι ισχυρίστηκε στις Αρχές
Εξιχνιάστηκε, μετά από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, υπόθεση «σκηνοθετημένης» ληστείας, η οποία φέρεται να έλαβε χώρα την Παρασκευή (12/9) στη Μυτιλήνη. Συνελήφθη, σήμερα 66χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της ψευδούς καταγγελίας.
Συγκεκριμένα, είχε προηγηθεί καταγγελία του 66χρονου σε αστυνομικές Αρχές, σύμφωνα με την οποία, βραδινές ώρες χθες στον εμπορικό λιμένα Μυτιλήνης, άτομο αγνώστων στοιχείων, αφαίρεσε από την κατοχή του με σωματική βία, τσάντα που περιείχε φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, δύο τραπεζικές κάρτες, πορτοφόλι με το χρηματικό ποσό των 760 ευρώ και κλειδιά, ενώ προκάλεσε και φθορές στο κινητό του τηλέφωνο.
Κατά τη διερεύνηση των καταγγελλομένων και κυρίως των αντιφάσεων στις οποίες υπέπεσε το υποτιθέμενο «θύμα» προέκυψε ότι, ο 66χρονος κατήγγειλε ψευδώς το προαναφερόμενο περιστατικό, προκειμένου να αιτιολογήσει στο οικογενειακό του περιβάλλον, το γεγονός ότι ο ίδιος δαπάνησε το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.
Την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.
