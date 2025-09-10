Προς δημοπράτηση οι κυκλικοί κόμβοι σε Περαία και Ν. Επιβάτες

στο, με την κατασκευή κυκλικών κόμβων στην Περαία και τους Ν. Επιβάτες, μετά την έγκριση που έδωσε για τη δημοπράτησή τους, στην τελευταία της συνεδρίαση, η Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης.Ταυτόχρονα με τη βελτίωση της λειτουργικότητας του οδικού δικτύου, θα ενισχυθούν τα επίπεδα οδικής ασφάλειας για τους διερχόμενους οδηγούς, αλλά και για τους πεζούς, εντός των οικισμών της Περαίας και των Ν. Επιβατών., στην οδό Αμπελοκήπων, στο ύψος του Δημαρχείου και ο δεύτερος στους Ν. Επιβάτες, στην οδό 25ης Μαρτίου στο ύψος του ΚΕΠ Ν. Επιβατών.Στο πλαίσιο του έργου, με συνολικό προϋπολογισμό 3,6 εκατ. ευρώ από το Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προβλέπονται, επίσης, εκτεταμένες εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος από την είσοδο της Περαίας έως τους Ν. Επιβάτες, αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα από την έξοδο του οικισμού Αγ. Τριάδας έως το ύψος σούπερ μάρκετ πολυεθνικής εταιρείας στην Κερασιά, καθώς και εντός του οικισμού της Κερασιάς. Επιπλέον θα γίνει αναβάθμιση των συστημάτων παθητικής ασφάλειας και σήμανσης (κατακόρυφης και οριζόντιας) για την ενίσχυση της ορατότητας και της πληροφόρησης των οδηγών, σε συνδυασμό με τη συντήρηση και τον καθαρισμό φρεατίων και αγωγών ομβρίων για τη διασφάλιση της ομαλής απομάκρυνσης των επιφανειακών υδάτων από το οδόστρωμα. Η εκτιμώμενη συνολική επιφάνεια ασφαλτικών παρεμβάσεων ανέρχεται σε περίπου 78.400 τετραγωνικά μέτρα.Σε δηλώσεις του, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας επισήμανε ότι η παρέμβαση θα γίνει στο τμήμα που διέρχεται από τον Δήμο Θερμαϊκού και τις πυκνοκατοικημένες περιοχές της Περαίας και των Ν. Επιβατών, όπου ο δρόμος στενεύει σε πολλά σημεία του και τα μποτιλιαρίσματα είναι συνεχές φαινόμενο. Παράλληλα υπήρξε μέριμνα ώστε οι κυκλικοί κόμβοι να είναι πράσινοι και καλαίσθητοι, ενώ στόχος είναι το έργο να δημοπρατηθεί εντός του 2025.Διαδικασίες για τη δημοπράτηση της αναβάθμισης του δρόμου από το αεροδρόμιο ως την είσοδο της ΠεραίαςΣτο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση της αναβάθμισης του οδικού δικτύου Θεσσαλονίκης - Ν. Μηχανιώνας, από τη διασταύρωση του Αεροδρομίου «Μακεδονία» έως την είσοδο της Περαίας.Συγκεκριμένα, προβλέπονται τεχνικές επεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 4.950.000 ευρώ, για την αποκατάσταση καθιζήσεων και διαβρώσεων του ασφαλτοτάπητα, ασφαλτοστρώσεις, διαγραμμίσεις, αντικατάσταση πινακίδων σήμανσης, τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας, συντήρηση δύο μεταλλικών πεζογεφυρών πριν την είσοδο στον οικισμό της Περαίας, στο ύψος του ΙΕΚ Θέρμης και κατασκευή φρεατίων και αγωγών συλλογής ομβρίων υδάτων στον κόμβο Πλαγιαρίου και στο ύψος του φυτωρίου Αλεξάκη, όπου το οδόστρωμα πλημμυρίζει σε ακραία καιρικά φαινόμενα.