Θεσσαλονίκη: Ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή στον Μαροκινό που αυτοϊκανοποιήθηκε μπροστά σε νεαρά κορίτσια
Ο κατηγορούμενος δικάστηκε ερήμην, καθώς δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο
Ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε έναν 43χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά δύο νεαρές κοπέλες σε πάρκο της πόλης.
Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, με την ποινή του να αναστέλλεται επί τριετία.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 21 Αυγούστου, όταν ο 43χρονος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έβγαλε το μόριό του σε κοινή θέα και άρχισε να αυτοϊκανοποιείται μπροστά στις δύο 18χρονες.
Όπως κατέθεσε η μία νεαρή κοπέλα, αρχικά δεν έδωσαν σημασία στην παρουσία του, παρά το γεγονός ότι τις κοιτούσε επίμονα, όμως στη συνέχεια εκείνος προχώρησε σε πράξεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους.
«Πήγε απέναντί μας, έβγαλε το μόριό του και μας κοιτούσε. Όταν ξεκίνησε να έρχεται προς το μέρος μας, καλέσαμε αμέσως την αστυνομία», είπε στην κατάθεσή της, τονίζοντας ότι τόσο η ίδια όσο και η φίλη της φοβήθηκαν.
Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος δικάστηκε ερήμην, καθώς δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο.
