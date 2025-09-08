Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Ψηφιακή πλατφόρμα για την προστασία ΑμεΑ και ηλικιωμένων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης από το πανεπιστήμιο Πατρών
Ψηφιακή πλατφόρμα για την προστασία ΑμεΑ και ηλικιωμένων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης από το πανεπιστήμιο Πατρών
Υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, της ΚΕΔΕ και του Πανεπιστήμιο Πατρών
Έχοντας ως βασική προτεραιότητα την εξασφάλιση ισότιμης προσβασιμότητας για όλους, το πανεπιστήμιο Πατρών δρομολογεί την ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για την προστασία των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Στόχος της προσπάθειας, είναι να δημιουργηθεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την χαρτογράφηση των αναγκών, τον σχεδιασμό λύσεων και τη δημιουργία αξιόπιστων στοιχείων για ΑμεΑ και ηλικιωμένους.
Για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και του Πανεπιστήμιο Πατρών.
Το Μνημόνιο αφορά την ανάπτυξη και λειτουργία μιας καινοτόμου ψηφιακής πλατφόρμας που θα ενταχθεί στο gov.gr και θα οργανώνεται ανά Δήμο και σε εθνικό επίπεδο.
Στόχος της πλατφόρμας είναι:
- η υποστήριξη ευάλωτων και εμποδιζόμενων ατόμων,
-η αξιοποίηση των δεδομένων των Δήμων για τη βελτίωση της καθημερινότητας των ατόμων αυτών,
-η διασύνδεση με άλλες ψηφιακές πλατφόρμες,
-ο έγκαιρος εντοπισμός πολιτών που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, ιδίως σε συνθήκες εκτάκτων αναγκών και επιχειρήσεων διάσωσης.
Στην εκδήλωση υπογραφής απεύθυναν χαιρετισμό ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννης Κεφαλογιάννης και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγητής Χρήστος Μπούρας.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο καθηγητής Σπύρος Δενάζης παρουσίασε την «πλατφόρμα καταγραφής ατόμων με αναπηρίες και εμποδιζόμενων ατόμων», που θα αναπτυχθεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών ενώ ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγητής Χρήστος Μπούρας δήλωσε: «Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση της τεχνολογίας υπέρ της κοινωνικής συνοχής και της ανθεκτικότητας, μέσα από τη συνεργασία Πολιτείας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ακαδημαϊκής Κοινότητας».
Στόχος της προσπάθειας, είναι να δημιουργηθεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την χαρτογράφηση των αναγκών, τον σχεδιασμό λύσεων και τη δημιουργία αξιόπιστων στοιχείων για ΑμεΑ και ηλικιωμένους.
Για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και του Πανεπιστήμιο Πατρών.
Το Μνημόνιο αφορά την ανάπτυξη και λειτουργία μιας καινοτόμου ψηφιακής πλατφόρμας που θα ενταχθεί στο gov.gr και θα οργανώνεται ανά Δήμο και σε εθνικό επίπεδο.
Το περιεχόμενο της ψηφιακής πλατφόρμας
Στόχος της πλατφόρμας είναι:
- η υποστήριξη ευάλωτων και εμποδιζόμενων ατόμων,
-η αξιοποίηση των δεδομένων των Δήμων για τη βελτίωση της καθημερινότητας των ατόμων αυτών,
-η διασύνδεση με άλλες ψηφιακές πλατφόρμες,
-ο έγκαιρος εντοπισμός πολιτών που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, ιδίως σε συνθήκες εκτάκτων αναγκών και επιχειρήσεων διάσωσης.
Στην εκδήλωση υπογραφής απεύθυναν χαιρετισμό ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννης Κεφαλογιάννης και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγητής Χρήστος Μπούρας.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο καθηγητής Σπύρος Δενάζης παρουσίασε την «πλατφόρμα καταγραφής ατόμων με αναπηρίες και εμποδιζόμενων ατόμων», που θα αναπτυχθεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών ενώ ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγητής Χρήστος Μπούρας δήλωσε: «Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση της τεχνολογίας υπέρ της κοινωνικής συνοχής και της ανθεκτικότητας, μέσα από τη συνεργασία Πολιτείας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ακαδημαϊκής Κοινότητας».
Ειδήσεις σήμερα:
Η ανάλυση των μέτρων της ΔΕΘ - Τα 4 εκατ. πολιτών που κερδίζουν και οι νέες κλίμακες φορολογίας - Παραδείγματα με πραγματικά ποσά
Επεισοδιακή καταδίωξη 20χρονου γιου επιχειρηματία - Χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του
Η λίστα με τους 12.720 οικισμούς που θα καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ μέσα στα επόμενα δύο χρόνια
Η ανάλυση των μέτρων της ΔΕΘ - Τα 4 εκατ. πολιτών που κερδίζουν και οι νέες κλίμακες φορολογίας - Παραδείγματα με πραγματικά ποσά
Επεισοδιακή καταδίωξη 20χρονου γιου επιχειρηματία - Χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του
Η λίστα με τους 12.720 οικισμούς που θα καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ μέσα στα επόμενα δύο χρόνια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα